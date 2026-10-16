Отношения между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским достигли нового кризисного уровня. Поводом стали договорённости Вашингтона с Москвой о поставках дизельного топлива, требования Трампа провести президентские выборы на Украине и взаимные резкие заявления.

Однако последствия политического конфликта выходят далеко за рамки дипломатии: на этой неделе украинские военные столкнулись с ограничением доступа к спутниковой связи Starlink, а также появились сообщения о непредоставлении американских разведданных, необходимых для предупреждения о ракетных атаках. Об этом сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS.

«Это самый низкий уровень отношений со времени той катастрофической встречи в Белом доме полтора года назад», — считает эксперт по Украине, директор нидерландского института международных отношений Clingendael Боб Деен.

По его словам, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом Владимир Зеленский вынужден постоянно балансировать между защитой украинских интересов и необходимостью сохранять поддержку американского президента.

Теперь, полагает эксперт, эта стратегия дала сбой.

Сделка с Путиным, которая возмутила Зеленского

Новый виток противостояния начался после неожиданного объявления Дональда Трампа о договорённости с президентом России Владимиром Путиным по поставкам дизельного топлива.

Несмотря на сравнительно небольшой масштаб сделки, американский президент рассчитывает, что она поможет снизить цены на дизельное топливо в США. Стоимость горючего стала одной из важных тем в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

Трамп публично поблагодарил Путина за достигнутую договорённость, а затем вновь поднял вопрос о проведении президентских выборов на Украине.

«Я предлагаю Украине выбрать нового лидера, который сможет заключить сделку», — заявил американский президент.

При этом он добавил, что российский лидер, по его мнению, готов к соглашению.

Зеленский не стал скрывать возмущения.

В интервью Financial Times украинский президент назвал Путина главным злом современности и задался вопросом, как Трамп может считать его своим другом.

Зеленский также подчеркнул, что решать, кто должен возглавлять Украину, вправе исключительно украинские граждане, а не президент Соединённых Штатов.

«Я не поклонник Зеленского»

В ночь на 16 октября Трамп вновь выступил с критикой украинского президента.

В интервью телеканалу Newsmax он заявил, что не является поклонником Зеленского и что вести переговоры с ним сложнее, чем с Владимиром Путиным.

Американский лидер сослался, в частности, на неудачную попытку добиться энергетического перемирия.

При этом, как отмечает NOS, ранее появлялись сообщения, что Украина первоначально прекратила удары по российской энергетической инфраструктуре, тогда как Россия продолжала массированные атаки по украинским объектам.

Таким образом, стороны по-разному оценивают причины срыва договорённостей и ответственность за дальнейшую эскалацию.

Starlink отключили: украинская армия столкнулась с проблемами

Одним из наиболее тревожных эпизодов нынешнего кризиса стало ограничение доступа украинских военных к спутниковой системе Starlink.

По словам Зеленского, произошедшее не было обычной технической неисправностью.

«Это не была техническая проблема. Это произошло намеренно», — заявил украинский президент.

Агентство Reuters 16 октября сообщило, что распоряжение об ограничении доступа поступило из Белого дома.

Военный эксперт Патрик Болдер считает ситуацию крайне опасной, поскольку Starlink играет важнейшую роль в обеспечении связи украинской армии.

Спутниковые терминалы используются для управления небольшими ударными беспилотниками, координации артиллерии и связи между подразделениями.

По словам эксперта, в настоящее время у Украины нет полноценной альтернативы этой системе сопоставимого масштаба.

Это означает, что прекращение доступа к спутниковой связи способно непосредственно повлиять на боеспособность украинских подразделений.

Кто контролирует военную спутниковую связь

Вопрос о том, кто именно принимает решения об ограничении доступа, остаётся особенно чувствительным.

Владелец Starlink Илон Маск ранее утверждал, что последнее слово в отношении Starshield — военного направления спутниковой системы — принадлежит не ему.

По словам Маска, Starshield находится в ведении Министерства обороны США. При этом Дональд Трамп является верховным главнокомандующим американскими вооружёнными силами.

Эксперт Патрик Болдер сомневается в однозначности такой схемы управления, но подчёркивает, что сама зависимость украинской армии от решений Вашингтона представляет серьёзную проблему.

«Украина зависит от прихотей американского президента», — считает он.

Впоследствии доступ Украины к военному сегменту спутниковой связи был восстановлен. Однако, по оценке экспертов, этот эпизод нанёс дополнительный удар по доверию между Киевом и Вашингтоном.

Проблемы не только со связью, но и с разведданными

По информации NOS, на фоне ухудшения отношений появились также сообщения о том, что США не предоставили Украине некоторые разведывательные данные.

Предположительно, это помешало своевременно предупредить население о ракетных ударах. Если такие сведения подтвердятся, последствия политического противостояния могут оказаться особенно серьёзными для гражданского населения.

Вместе с тем опубликованные сообщения не позволяют установить полный масштаб возможных ограничений в обмене разведывательной информацией.

Почему Трамп и Зеленский не могут договориться

Боб Деен объясняет нынешний кризис не только политическими разногласиями, но и принципиально разными подходами двух президентов.

По его мнению, Трамп прежде всего сосредоточен на внутриполитических задачах, в частности на предстоящих выборах в Конгресс и необходимости улучшить собственные позиции.

Зеленский же продолжает открыто высказывать свою позицию, даже понимая, что его слова могут вызвать раздражение американского лидера.

«Он говорит именно то, что раздражает Трампа. И хотя слова Зеленского могут быть справедливыми, он должен был предвидеть такую реакцию. А последствия ощущаются на поле боя», — отмечает Деен.

Впрочем, за такой линией поведения украинского президента эксперт видит и определённую стратегию.

По его словам, украинцы сражаются не только за безопасность, но и за собственное достоинство — понятие, к которому Зеленский регулярно обращается в своих выступлениях.

Две разные логики: достоинство против сделки

Как считает Деен, главная проблема заключается в том, что американская и украинская стороны по-разному воспринимают саму цель переговоров.

Для Зеленского принципиальное значение имеют безопасность Украины, справедливость и достоинство её граждан.

Трамп и его переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, по оценке эксперта, рассматривают урегулирование прежде всего через призму заключения взаимовыгодной сделки.

«Они ищут соглашение, на котором все смогут заработать. Но при этом не учитывают психологию и эмоции, которые имеют огромное значение для Украины в этой войне», — считает Деен.

Пока эти подходы остаются несовместимыми, американские предложения, по мнению эксперта, вряд ли будут соответствовать представлениям украинской стороны о справедливом мире.

Нынешний кризис показывает, насколько сильно Украина зависит от американской поддержки — не только дипломатической и финансовой, но и технологической. Доступ к спутниковой связи и разведывательной информации способен напрямую влиять на ситуацию на фронте и безопасность мирных жителей. И потому очередной конфликт между Трампом и Зеленским может иметь последствия, выходящие далеко за пределы их личных отношений.