Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп назвал возобновление ударов Украины по российским НПЗ позором 1 912

В мире
Дата публикации: 16.10.2026
УНИАН
Изображение к статье: Трамп и Зеленский
ФОТО: пресс-фото

Возобновление Украиной ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) - это позор, из-за которого мировые цены на энергоносители остаются высокими.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax. "Все, что он (президент Украины Владимир Зеленский - ред.) делает - это повышает мировые цены на нефть. По-моему, это просто позор", - высказал мнение американский президент.

"Есть много других целей, по которым можно нанести удар, но когда атакуют заводы, где производят дизельное топливо, а оно нужно и нам, и всему миру, то это не идет миру на пользу", - продолжил высказывание Трамп.

В интервью Трамп выразил мнение, что Зеленский и российский диктатор Владимир Путин испытывают друг к другу ненависть, что сильно затрудняет завершение войны.

"Я не большой поклонник Зеленского. Думаю, оба они хотели бы, чтобы все это закончилось, но, на мой взгляд, договориться с Зеленским сложнее, чем с Путиным", - отметил американский президент.

Удары по российским НПЗ

После 3-дневного перерыва Украина нанесла удар по российскому НПЗ. Перед этим Зеленский анонсировал, что украинская сторона возобновляет такие атаки.

Во время этого 3-дневного перерыва РФ обрушила на Украину шквал ракетных ударов и атак беспилотников, нацеленных на энергетическую инфраструктуру, в частности на электростанции, что привело к отключению энергоснабжения для сотен тысяч украинцев. Вчера в беседе с Financial Times Зеленский заявил, что терпение Украины иссякло, поэтому она снова будет бить по российским НПЗ.

×
#Дональд Трамп #энергетика #экономика #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
1
2
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: трактор
Изображение к статье: Зеленский и Трамп
Изображение к статье: флаги Евросоюза
Изображение к статье: горящий контейнеровоз Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Собака
В мире животных
Изображение к статье: нефтепровод
В мире
Изображение к статье: Камчатка
В мире
Изображение к статье: игроки в рулетку
Наша Латвия
Изображение к статье: Грипп
Люблю!
Изображение к статье: Кэти Захария
В мире
1
Изображение к статье: Собака
В мире животных
Изображение к статье: нефтепровод
В мире
Изображение к статье: Камчатка
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео