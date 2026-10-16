Возобновление Украиной ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) - это позор, из-за которого мировые цены на энергоносители остаются высокими.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax. "Все, что он (президент Украины Владимир Зеленский - ред.) делает - это повышает мировые цены на нефть. По-моему, это просто позор", - высказал мнение американский президент.

"Есть много других целей, по которым можно нанести удар, но когда атакуют заводы, где производят дизельное топливо, а оно нужно и нам, и всему миру, то это не идет миру на пользу", - продолжил высказывание Трамп.

В интервью Трамп выразил мнение, что Зеленский и российский диктатор Владимир Путин испытывают друг к другу ненависть, что сильно затрудняет завершение войны.

"Я не большой поклонник Зеленского. Думаю, оба они хотели бы, чтобы все это закончилось, но, на мой взгляд, договориться с Зеленским сложнее, чем с Путиным", - отметил американский президент.

Удары по российским НПЗ

После 3-дневного перерыва Украина нанесла удар по российскому НПЗ. Перед этим Зеленский анонсировал, что украинская сторона возобновляет такие атаки.

Во время этого 3-дневного перерыва РФ обрушила на Украину шквал ракетных ударов и атак беспилотников, нацеленных на энергетическую инфраструктуру, в частности на электростанции, что привело к отключению энергоснабжения для сотен тысяч украинцев. Вчера в беседе с Financial Times Зеленский заявил, что терпение Украины иссякло, поэтому она снова будет бить по российским НПЗ.