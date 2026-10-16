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Трамп объявил о приостановке продажи боеприпасов союзникам США 1 322

В мире
Дата публикации: 16.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Patriot

Соединенные Штаты приняли решение временно прекратить продажу боеприпасов своим зарубежным союзникам. Белый дом направил все доступные производственные мощности на закрытие внутренних потребностей армии и пополнение национальных военных складов. Как сообщил телеканал Newsmax, о новом внешнеполитическом курсе объявил президент США Дональд Трамп.

Глава государства объяснил такой шаг критической необходимостью обеспечить безопасность самих Соединенных Штатов. По его словам, американское военное руководство оставляет производимое вооружение внутри страны, поскольку армия остро нуждается в восполнении резервов. Трамп подчеркнул, что зарубежные партнеры получат разрешение закупать вооружение только после того, как национальные арсеналы будут полностью укомплектованы.

Американский лидер также выразил резкое недовольство действиями предыдущей администрации во главе с Джо Байденом. Трамп раскритиковал прежнюю практику безвозмездной отправки масштабных партий оружия и боеприпасов в Украину. Он отметил, что текущее руководство США придерживается принципиально иной политики и требует от европейских союзников стопроцентной оплаты каждого контракта на поставку оборонной продукции.

При этом конкретные календарные сроки возобновления экспортных поставок иностранным партнерам названы не были. Власти США пока не предоставили точных графиков для союзников по НАТО и партнеров на Ближнем Востоке, которые традиционно рассчитывают на закупки американской военной техники.

В то же время президент США выразил уверенность в высоких темпах перевооружения собственных вооруженных сил. Он заявил, что военные заводы страны уже вышли на исторические показатели по выпуску высокоточного оружия. По утверждению Трампа, предприятия поставляют рекордное число ракет для зенитных комплексов Patriot и крылатых ракет Tomahawk, что позволяет американской армии быстро восстанавливать боеготовность.

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#НАТО #США #вооружение #оружие #Дональд Трамп #безопасность #армия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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