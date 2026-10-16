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Тысячи коробок с айфонами вынесло к берегам Омана после атаки контейнеровоза 0 2158

В мире
Дата публикации: 16.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: горящий контейнеровоз

В Ормузском проливе затонул контейнеровоз GFS Pride, перевозивший тысячи коробок с телефонами и элитную парфюмерию.

Как сообщило издание C14, в сети появились видеоролики, на которых местные лодки подбирают плавающий груз у берегов Омана.

Судно под сингапурским флагом шло из Объединенных Арабских Эмиратов и перевозило около 2500 контейнеров с товарами из Дубая.

По данным сингапурских портовых властей, корабль подвергся удару примерно в четырех морских милях от полуострова Мусандам.

Экипаж из 21 человека был успешно спасен, однако часть ценного груза оказалась в воде. Обстоятельства происшествия остаются предметом споров.

Международные источники указывают на ракетный удар или атаку беспилотника. В то же время иранская Революционная гвардия заявляет, что судно подорвалось на мине из-за отклонения от курса.

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#новости #телефоны
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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