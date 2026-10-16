В Ормузском проливе затонул контейнеровоз GFS Pride, перевозивший тысячи коробок с телефонами и элитную парфюмерию.
Как сообщило издание C14, в сети появились видеоролики, на которых местные лодки подбирают плавающий груз у берегов Омана.
Судно под сингапурским флагом шло из Объединенных Арабских Эмиратов и перевозило около 2500 контейнеров с товарами из Дубая.
По данным сингапурских портовых властей, корабль подвергся удару примерно в четырех морских милях от полуострова Мусандам.
Экипаж из 21 человека был успешно спасен, однако часть ценного груза оказалась в воде. Обстоятельства происшествия остаются предметом споров.
Международные источники указывают на ракетный удар или атаку беспилотника. В то же время иранская Революционная гвардия заявляет, что судно подорвалось на мине из-за отклонения от курса.
Shipping containers are left floating in the open sea after a cargo ship sinks near the Strait of Hormuz, one of the world's most critical shipping routes.
The Singapore-flagged GFS Pride caught fire and sank after reportedly being struck by a projectile. All 21 crew members escaped safely, according to Singapore maritime authorities.
The sinking comes as attacks on commercial vessels intensify near the strait, with a second ship also confirmed sunk following an earlier strike that killed one crew member.— Fox News (@FoxNews) October 15, 2026
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