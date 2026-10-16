Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Украина уже договаривается о новой встрече с американцами, – Зеленский 6 769

В мире
Дата публикации: 16.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Владимир Зеленский
ФОТО: пресс-фото

Президент Украины надеется, что соответствующая договоренность о встрече между представителями Украины и США будет достигнута в ближайшие дни.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что уже в ближайшие дни будет достигнуто взаимопонимание с американской стороной относительно новой встречи "на том или ином уровне". Как сообщает корреспондент агентства УНИАН, об этом Зеленский заявил на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы ведем переговоры с американской переговорной командой. Я знаю, что наша команда находится с ними в постоянном контакте. Думаю, в ближайшие дни договоримся о встрече на том или ином уровне", – сообщил Зеленский.

Как отметил глава государства, "мы будем продолжать жить и бороться". "Главное – жить с достоинством. Это же очень важно сегодня в жизни – какая бы ни была жизнь. Она такая страшная во время войны. Очень важно, чтобы достоинство оставалось", – подчеркнул Зеленский.

×
#США #Украина #дипломатия #переговоры #внешняя политика #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
6
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(6)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Литовская граница и Калининградская область
Изображение к статье: Масштабный технический сбой нарушил работу воздушного транспорта по всей Италии.
Изображение к статье: Вирус Западного Нила
Изображение к статье: нефтепровод

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: суд идет
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Увеличение пенсии
Политика
Изображение к статье: Внук президента США Дональда Трампа, 13-летний Джозеф Кушнер, сын Иванки Трамп и Джареда Кушнера, недавно отметил бар-мицву — еврейское религиозное совершеннолетие.
В мире
1
Изображение к статье: Руководство Европейского союза на саммите в Брюсселе открыто выразило поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Политика
1
Изображение к статье: Эвика Силиня
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Утро
Дом и сад
Изображение к статье: суд идет
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Увеличение пенсии
Политика
Изображение к статье: Внук президента США Дональда Трампа, 13-летний Джозеф Кушнер, сын Иванки Трамп и Джареда Кушнера, недавно отметил бар-мицву — еврейское религиозное совершеннолетие.
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео