Президент Украины надеется, что соответствующая договоренность о встрече между представителями Украины и США будет достигнута в ближайшие дни.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что уже в ближайшие дни будет достигнуто взаимопонимание с американской стороной относительно новой встречи "на том или ином уровне". Как сообщает корреспондент агентства УНИАН, об этом Зеленский заявил на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы ведем переговоры с американской переговорной командой. Я знаю, что наша команда находится с ними в постоянном контакте. Думаю, в ближайшие дни договоримся о встрече на том или ином уровне", – сообщил Зеленский.

Как отметил глава государства, "мы будем продолжать жить и бороться". "Главное – жить с достоинством. Это же очень важно сегодня в жизни – какая бы ни была жизнь. Она такая страшная во время войны. Очень важно, чтобы достоинство оставалось", – подчеркнул Зеленский.