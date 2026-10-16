В Германии готовятся запустить необычную пенсионную программу: государство будет ежемесячно перечислять по 10 евро на инвестиционные счета детей в возрасте от шести до 18 лет.

Бундестаг поддержал законопроект о так называемой ранней пенсии (Frühstartrente), который должен помочь будущим поколениям накопить собственный пенсионный капитал. Однако воспользоваться деньгами можно будет только после достижения 65-летнего возраста.

Инициативу поддержало большинство депутатов немецкого парламента. Представители правящих партий ХДС/ХСС и СДПГ назвали решение историческим, подчеркнув, что новая система призвана не только обеспечить дополнительный доход в старости, но и повысить финансовую грамотность населения.

Для окончательного принятия законопроект ещё должен получить одобрение Бундесрата — органа представительства федеральных земель Германии.

Кому положены государственные выплаты

Программа Frühstartrente предусматривает открытие инвестиционных счетов детям, проживающим в Германии.

Однако воспользоваться государственной поддержкой смогут не все несовершеннолетние. Согласно законопроекту, программа распространяется только на детей, родившихся в 2020 году и позднее.

Начиная с шестилетнего возраста государство будет ежемесячно перечислять на счёт ребёнка 10 евро. Выплаты продолжатся до достижения им 18 лет.

Таким образом, за 12 лет государственные перечисления составят 1440 евро без учёта инвестиционного дохода.

По расчётам Министерства финансов Германии, с учётом предполагаемой доходности инвестиций к совершеннолетию на счёте может накопиться около 2200 евро.

Фактическая сумма будет зависеть от результатов инвестирования.

Родители смогут увеличить будущую пенсию ребёнка

Программа предусматривает возможность дополнительных добровольных взносов со стороны родителей и других родственников.

Они смогут перечислять на инвестиционный счёт ребёнка до 6840 евро в год.

При этом родители получат право самостоятельно выбирать инвестиционные инструменты, в которые будут направляться накопления.

Если семья не сделает выбор, предусмотрен механизм инвестирования по умолчанию с участием Бундесбанка.

Таким образом, государственные выплаты станут лишь первоначальной основой накоплений, которую семьи смогут увеличивать за счёт собственных средств.

Деньги нельзя будет снять до 65 лет

Главная особенность программы заключается в долгосрочном характере инвестиций.

Хотя государственные перечисления прекратятся после достижения ребёнком 18 лет, накопленный капитал продолжит оставаться на инвестиционном счёте.

Получить доступ к этим деньгам можно будет только после 65 лет.

Предполагается, что за десятилетия инвестирования первоначальные накопления смогут существенно увеличиться благодаря доходности финансовых инструментов и эффекту сложных процентов.

При этом инвестиции не гарантируют прибыль: конечный размер капитала будет зависеть от ситуации на финансовых рынках.

«Стартовый капитал для собственной пенсии»

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил, что новая программа предоставит детям первоначальный капитал для формирования будущих пенсионных накоплений.

По его словам, инициатива имеет не только социальное, но и образовательное значение.

«В будущем все дети гораздо раньше узнают о том, как можно копить средства на собственное будущее», — подчеркнул министр.

В правящей коалиции рассчитывают, что знакомство с инвестициями с раннего возраста поможет молодым людям лучше понимать принципы накопления капитала и долгосрочного финансового планирования.

Оппозиция предупреждает о неравенстве

Несмотря на поддержку правящих партий, инициатива вызвала критику со стороны Левой партии и «Зелёных».

Оппозиционные политики считают, что программа способна усилить имущественное неравенство между детьми из обеспеченных и малообеспеченных семей.

Депутат Левой партии Изабель Вандре обратила внимание на существенную разницу между накоплениями детей, чьи родители могут регулярно пополнять инвестиционные счета, и тех, кто будет получать исключительно государственную поддержку.

По её расчётам, за 12 лет семья, ежегодно перечисляющая максимально разрешённую сумму, сможет внести на счёт ребёнка 82 080 евро собственных средств.

Вместе с государственными выплатами в размере 1440 евро общая сумма взносов достигнет 83 520 евро без учёта инвестиционного дохода.

В то же время ребёнок, родители которого не смогут делать дополнительные взносы, получит за тот же период только 1440 евро государственных средств, также без учёта доходности.

Критики опасаются, что такая разница будет закреплять финансовое неравенство уже с детского возраста.

Когда программа начнёт действовать

Несмотря на поддержку Бундестага, законопроект пока не прошёл все необходимые законодательные процедуры.

Для вступления новых правил в силу требуется одобрение Бундесрата.

После завершения законодательного процесса должны быть определены практические механизмы открытия счетов, перечисления средств и управления инвестициями.

Таким образом, Германия намерена сделать пенсионные накопления частью жизни граждан уже с детства. Однако новая система одновременно поднимает вопрос о том, насколько равными окажутся возможности будущих пенсионеров, если размер их накоплений будет во многом зависеть от финансового положения родителей.