Лихорадка Западного Нила, которую переносят комары, становится всё более серьёзной проблемой для Европы.

По опубликованным данным, к 7 октября 2026 года в странах Евросоюза зарегистрировано 1715 случаев местного заражения и 130 смертей. Особенно настораживает появление инфекции в регионах, где раньше она практически не встречалась.

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Италии — 748 человек. Однако внимание специалистов привлекает не только количество случаев, но и расширение географии распространения вируса.

В Нидерландах, согласно приведённым данным, выявлено 59 заболевших, а в Бельгии — 15. При этом в Бельгии впервые зафиксированы случаи заражения людей непосредственно на территории страны.

Это означает, что вирус способен передаваться через местных комаров, а не только попадать в страну вместе с путешественниками.

Рекорд за всю историю наблюдений

Согласно опубликованному 15 октября докладу Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), сезон 2026 года стал рекордным как по числу зарегистрированных заражений в ЕС и Европейской экономической зоне, так и по географическому охвату.

Для сравнения: среднее число зарегистрированных случаев за аналогичный период предыдущих десяти лет составляло 693. В нынешнем сезоне этот показатель достиг 1715 — почти в два с половиной раза больше.

Заражения людей зафиксированы в 13 странах ЕС и Европейской экономической зоны, причём вирус выявлен в 187 регионах.

Наибольшее количество случаев приходится на следующие страны:

Страна Заболевшие Италия 748 Греция 445 Франция 144 Испания 139 Румыния 117 Нидерланды 59 Хорватия 16 Бельгия 15

В Италии зарегистрировано 56 смертей, в Греции — 46, в Нидерландах — 10.

Почему вирус продвигается на север

Вирус Западного Нила распространяется главным образом через укусы инфицированных комаров, которые заражаются при питании кровью птиц — основных природных носителей вируса.

Специалистов особенно беспокоит появление устойчивой циркуляции инфекции в новых районах Северной Европы.

В Бельгии случаи заболевания людей зарегистрированы впервые. В Нидерландах вирус уже обнаруживали ранее, однако в 2026 году его распространение оказалось значительно шире.

Изменения климата, благоприятные условия для размножения комаров и другие экологические факторы могут способствовать расширению ареала вируса.

Чем опасна лихорадка Западного Нила

У большинства инфицированных людей заболевание протекает бессимптомно. Примерно у каждого пятого могут появляться температура, головная боль, слабость, ломота в мышцах, иногда сыпь.

В редких случаях вирус поражает нервную систему, вызывая менингит или энцефалит. Особенно уязвимы пожилые люди и пациенты с ослабленным иммунитетом.

При этом ECDC подчёркивает важную деталь: несмотря на рекордное число зарегистрированных заражений, признаков того, что сам вирус стал вызывать более тяжёлое заболевание, сейчас нет. Доля госпитализаций, неврологических осложнений и смертей среди зарегистрированных пациентов ниже показателей предыдущего десятилетия.

Есть ли угроза для Латвии?

В опубликованном отчёте ECDC Латвия не входит в число стран, сообщивших о местных случаях заражения людей в сезоне 2026 года по состоянию на 7 октября.

Однако продвижение вируса на север означает, что странам Балтии также важно следить за его распространением.

Специалисты рекомендуют защищаться от укусов комаров, использовать репелленты, устанавливать москитные сетки и не допускать скопления стоячей воды возле домов.

Хотя сезон активности комаров в Европе уже пошёл на спад после августовско-сентябрьского пика, новые случаи заражения ещё могут выявляться.

Таким образом, главная тревожная тенденция заключается не только в рекордном количестве заболевших, но и в том, что вирус Западного Нила постепенно осваивает новые территории Европы.