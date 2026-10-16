В четверг по прибытии в Брюссель премьер-министр заявил журналистам, что на переговорах по бюджету Европейского союза (ЕС) Латвия продолжит настаивать на дополнительном выделении 7 млрд евро для укрепления восточного фланга.

"Мы будем на этом настаивать. Если Европа хочет, чтобы мы обеспечивали безопасность своей и внешней границы Европы, мы не можем в долгосрочной перспективе делать это на заемные деньги", - подчеркнул Кулбергс.

По его мнению, добиться этого вполне реально. "Европа понимает: если у нас будет слабая граница, слабой будет и Европа", - сказал премьер.

Как сообщила советник премьера по коммуникации Элина Шверна, Латвия на переговорах намерена особо подчеркнуть необходимость предусмотреть в следующем многолетнем бюджете ЕС поддержку для стран, граничащих с Россией и Беларусью и сталкивающихся с вызовами в сфере безопасности и экономики. Важным приоритетом также будет обеспечение финансирования для стратегических транспортных проектов, в том числе для "Rail Baltica".

Шверна напомнила, что одним из вопросов, которые Латвия намерена актуализировать в Евросовете, является необходимость усилить экономическое давление на Россию, введя на уровне ЕС запрет на импорт и транзит через территорию ЕС зерна российского и белорусского происхождения. Латвия выдвинула этот вопрос совместно с Литвой и Эстонией, подчеркивая, что нельзя позволять России использовать инфраструктуру и внутренний рынок ЕС для увеличения своих доходов в то время, когда она продолжает агрессивную войну против Украины.

"Сейчас мы позволяем России финансировать ее военную экономику и одновременно говорим о том, что Украине нужна финансовая поддержка. Украина не получает доходов от зерна, потому что половину его ей некуда вывозить, и нам самим приходится платить ей больше. Поэтому транзит зерна - это вопрос номер один, когда мы говорим об Украине", - подчеркнул Кулбергс.

В рамках дискуссий о европейской безопасности и обороне Латвия выступит с призывом ускорить достижение общих целей ЕС в области военной готовности, в том числе реализовать проекты по укреплению восточного фланга. Латвия считает, что с учетом растущей агрессивности России, оборонные способности Европы необходимо укреплять быстрее, не дожидаясь 2030 года.

Что касается вопросов миграции, Латвия особое внимание уделит значению защиты внешней восточной границы ЕС. С учетом инструментализации миграции и усиливающихся провокаций на границе с Беларусью, Латвия будет выступать за солидарный подход ЕС к этой проблеме и обеспечение соответствующего финансирования для укрепления внешней границы.

Ранее премьер-министр заявил, что требование Латвии о дополнительном финансировании обосновано влиянием создаваемых Россией геополитических угроз на экономику стран восточного фланга ЕС. Он сослался на расчеты Европейской комиссии, согласно которым из-за геополитической угрозы в странах на восточной границе инфляция была на 3,7 процентных пункта выше, чем в среднем по ЕС, а средний рост валового внутреннего продукта с 2022 по 2023 год был на 1,9 процентных пункта меньше, чем прогнозировалось в ЕС.

По словам Кулбергса, при расчете этого влияния за семилетний период потери экономики Латвии достигают почти 7,43 млрд евро. Поэтому Латвия на переговорах просит около 7 млрд евро дополнительного финансирования. В общей сложности для стран восточного фланга ЕС запрашивается 54 млрд евро.

Кулбергс подчеркнул, что к позиции Латвии присоединились Литва и Эстония, а поддержку выразили Финляндия, Польша и Румыния.