Президент России Владимир Путин заявил, что с начала 2026 года российская армия захватила около 6500 квадратных километров украинской территории. Однако американский Институт изучения войны (ISW) располагает подтверждениями продвижения российских войск лишь примерно на 100 квадратных километров. Более того, с сентября Россия, по оценке аналитиков, потеряла больше территории, чем приобрела. В ISW считают, что Кремль намеренно преувеличивает военные успехи, пытаясь оказать давление на Украину и ее западных союзников.

Российское руководство продолжает распространять значительно преувеличенные сведения о продвижении своей армии в Украине, создавая впечатление масштабных военных успехов, которые не соответствуют реальной ситуации на фронте. Об этом говорится в докладе американского Института изучения войны (ISW).

Поводом для анализа стали заявления президента России Владимира Путина, начальника Генерального штаба Валерия Герасимова и других высокопоставленных российских военных во время посещения Путиным вспомогательного командного пункта Объединенной группировки войск.

По мнению аналитиков, заявления об уверенном наступлении российской армии на нескольких направлениях не подтверждаются имеющимися данными.

6500 квадратных километров против 100

Во время встречи с военным командованием Путин заявил, что с начала 2026 года российские войска захватили около 6500 квадратных километров территории Украины и 310 населенных пунктов.

Однако, согласно оценке ISW, основанной на доступных подтверждениях, с 1 января российская армия добилась территориального прироста лишь примерно в 100 квадратных километров и заняла 69 населенных пунктов.

Таким образом, заявленная Путиным площадь захваченной территории примерно в 65 раз превышает оценку ISW.

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов также представил значительно более благоприятную для Москвы картину. Он утверждал, что с 1 сентября российские войска захватили свыше 1800 квадратных километров и 92 населенных пункта.

Однако аналитики ISW пришли к противоположному выводу: за этот период российская армия понесла чистые территориальные потери в размере 122 квадратных километров. Это означает, что площадь утраченных территорий превысила площадь приобретенных.

По оценке института, с начала октября российские войска в среднем ежедневно теряли около семи квадратных километров территории.

Заявления об окружении украинских войск не подтвердились

Герасимов также утверждал, что российская группировка войск «Север» завершила окружение украинских подразделений на севере Харьковской области, захватив 461 квадратный километр территории и 28 населенных пунктов.

Однако, как отмечает ISW, российское командование не представило доказательств этих утверждений. По данным аналитиков, сообщения об окружении украинских военнослужащих к северо-востоку от Харькова распространяются российскими источниками с начала сентября, однако не подтверждаются доступными свидетельствами.

Командующий группировкой «Север» Евгений Никифоров, в свою очередь, заявил, что так называемая полоса безопасности вдоль российско-украинской границы простирается более чем на 600 километров, из которых 465 километров якобы находятся под российским контролем.

ISW оценивает площадь контролируемой российскими войсками территории в рассматриваемой части приграничной полосы в 205,77 квадратного километра.

Аналитики также подсчитали, что с начала 2026 года российские войска добились чистого территориального прироста в Харьковской области на 114,66 квадратного километра, заняв пять населенных пунктов. В Сумской области за тот же период подтвержденное продвижение составило 99,1 квадратного километра.

В Донецкой области Россия потеряла почти 200 квадратных километров

Особое внимание ISW уделил заявлениям российского руководства о ситуации в Донецкой области.

Герасимов утверждал, что с сентября российские войска захватили там около 500 квадратных километров и 23 населенных пункта. Однако, согласно оценке ISW, за этот период российские силы заняли только три населенных пункта, а их чистые территориальные потери составили 198,28 квадратного километра.

Путин также заявил, что под контролем Украины осталось лишь 2748 квадратных километров, или немногим более 10% Донецкой области.

По подсчетам ISW, украинские войска продолжают контролировать около 5530 квадратных километров, что составляет 20,4% территории области. Аналитики не нашли подтверждений и ряду заявлений Герасимова о захвате населенных пунктов и продвижении к крупным городам Донбасса.

В частности, российский Генштаб утверждал, что его войска вошли в Дружковку и достигли окраин Краматорска.

Однако ISW оценивает минимальное расстояние до этих городов в 12 и девять километров соответственно, даже с учетом проникновения отдельных российских групп, которое не означает установления контроля над территорией.

Также институт не обнаружил доказательств того, что российские войска установили контроль над Добропольем.

Российское командование преувеличивает продвижение и в Запорожской области

По словам Путина, Украина якобы контролирует лишь 16,5% Запорожской области. Однако ISW оценивает площадь территории региона, остающейся под украинским контролем, в 24,6%.

Герасимов также утверждал, что российские войска захватили Малокатериновку и находятся всего в пяти километрах от южных окраин Запорожья.

По оценке аналитиков, российские силы находятся как минимум в 20,95 километра от города. Даже с учетом действий отдельных групп проникновения расстояние составляет не менее 11,6 километра.

При этом некоторые российские территориальные приобретения в Запорожской области ISW подтверждает. Так, с 1 сентября институт зафиксировал захват российскими войсками 104,5 квадратного километра и восьми населенных пунктов. Однако эти показатели меньше заявленных российским командованием 180 квадратных километров и десяти населенных пунктов.

Путин исключил территориальные уступки на переговорах

Аналитики обратили внимание и на политическую составляющую выступления российского президента.

Во время встречи с командованием Путин заявил, что одной из задач российской армии остается создание так называемой зоны безопасности на севере Украины. При этом он дал понять, что не намерен обсуждать передачу этой территории Украине в рамках возможных мирных переговоров.

В ISW отмечают, что Кремль продолжает отказываться от собственных территориальных уступок, одновременно требуя от Украины отказаться в том числе от районов, которые российские войска не контролируют.

По оценке института, Москва по-прежнему стремится достичь первоначальных целей войны военными средствами.

Зачем Кремлю преувеличивать военные успехи

В ISW считают, что заявления Путина, Герасимова и других российских командующих являются частью более широкой информационной кампании. Ее цель — создать впечатление, что российская армия стремительно продвигается по всему фронту, а Украина и ее западные партнеры должны согласиться на условия Москвы.

Аналитики отмечают, что российское командование как минимум раз в месяц с начала 2026 года публично преувеличивало результаты наступательных операций на различных участках фронта.

Между тем, по оценке ISW, российская армия испытывает трудности с достижением оперативных и стратегических целей. Этому способствуют успешные украинские контрнаступательные действия, в частности в районе Лимана и на Александровском направлении, а также снижение показателей набора личного состава в российские войска.

В институте полагают, что Москва пытается использовать преувеличенные сообщения о военных успехах, чтобы склонить Украину и ее западных союзников к принятию российских требований на возможных переговорах.