Масштабные пожары в Индонезии привели к сильному задымлению сразу нескольких стран Юго-Восточной Азии. Из-за загрязнения воздуха закрываются школы, растет число заболеваний дыхательных путей и возникают проблемы с авиасообщением. Региональный метеорологический центр АСЕАН объявил третий, высший уровень предупреждения об опасном задымлении.

Токсичный дым от продолжающихся пожаров в Индонезии распространился на соседние государства и уже несколько месяцев нарушает повседневную жизнь миллионов жителей Юго-Восточной Азии. Ситуация вынудила региональные службы мониторинга объявить максимальный уровень тревоги, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на AFP.

От сильного задымления страдают Индонезия, Малайзия, Сингапур и Восточный Тимор. В ряде районов закрываются школы, ограничиваются мероприятия на открытом воздухе, а медики фиксируют рост числа заболеваний дыхательных путей.

Что означает высший уровень предупреждения

Специализированный метеорологический центр АСЕАН (ASMC), отслеживающий пожары и распространение дыма в регионе, объявил третий уровень предупреждения для южной части Юго-Восточной Азии.

Это максимальный уровень в действующей системе оповещения.

Его вводят, когда существует высокий риск сильного трансграничного задымления, а обширные территории в течение как минимум двух дней подряд остаются покрыты дымом средней или высокой плотности.

По данным ASMC, с начала года такое предупреждение уже объявлялось дважды.

Нынешняя ситуация связана с пожарами на территории Индонезии, дым от которых переносится через государственные границы и ухудшает качество воздуха в соседних странах.

В Индонезии пытаются рассеять дым с помощью сухого льда

Особенно сложная ситуация наблюдается на острове Суматра.

В субботу индонезийское Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями сообщило о применении сухого льда в районе одного из главных аэропортов провинции Южная Суматра.

С самолета было распылено 2,4 тонны сухого льда в рамках мероприятий по борьбе с задымлением.

«Дым не только снижает видимость и нарушает воздушное сообщение, но и влияет на здоровье населения», — предупредило агентство.

Проблема затрагивает не только авиацию: длительное загрязнение воздуха создает дополнительные риски для людей с заболеваниями дыхательной системы.

Сингапур намерен предъявить претензии семи компаниям

Власти Сингапура сообщили, что направят официальные предупреждения семи индонезийским компаниям, которых считают ответственными за пожары.

Речь идет преимущественно о предприятиях, связанных с поставками древесины для целлюлозного производства и изготовлением пиломатериалов на Суматре. Среди названных компаний — Bumi Andalas Permai, Bumi Mekar Hijau и SBA Wood Industries.

Сингапур намерен потребовать объяснений в связи с пожарами, последствия которых ощущаются за пределами Индонезии. При этом речь пока идет о претензиях властей, а не об установленной судом ответственности компаний.

Проблему обсудят накануне саммита АСЕАН

Сильное задымление стало проблемой регионального масштаба, требующей согласованных действий нескольких государств.

Представитель Министерства иностранных дел Филиппин по вопросам АСЕАН Доминик Ксавьер Империал сообщил, что ситуация будет обсуждаться на предстоящих встречах в рамках подготовки к саммиту организации.

Саммит АСЕАН должен состояться в ноябре в Маниле.

Вопрос трансграничного распространения дыма особенно важен для стран региона, поскольку пожары на территории одного государства могут на протяжении длительного времени ухудшать качество воздуха и нарушать транспортное сообщение в соседних странах.