В немецком городе Ольфен 72-летний мужчина напал с ножом на постояльцев дома престарелых, в котором жил сам. В результате погибла 86-летняя женщина, еще две пожилые женщины получили серьезные ранения. Одна из пострадавших находится в состоянии, угрожающем жизни. Подозреваемого задержали на месте без сопротивления.

В пятницу вечером, 16 октября, в доме престарелых на западе Германии произошло нападение с ножом. Один из постояльцев учреждения напал на пожилых женщин, находившихся в кафе дома престарелых.

Как сообщает ЛЕТА со ссылкой на агентство DPA, трагедия произошла в городе Ольфен, расположенном неподалеку от Дортмунда.

По данным полиции, 72-летний мужчина нанес ножевые ранения нескольким постояльцам учреждения. Одна из пострадавших, 86-летняя женщина, скончалась на месте происшествия.

Еще две женщины в возрасте 81 и 83 лет получили серьезные ранения. Состояние одной из них оценивается как угрожающее жизни.

Полиция также сообщила, что мужчина пытался нападать с ножом и на других проживающих в учреждении людей. Информация о дополнительных пострадавших не приводится.

Подозреваемый сам являлся постояльцем этого дома престарелых. При задержании он не оказал сопротивления.

Для расследования убийства полиция сформировала специальную следственную группу. Причины нападения и обстоятельства, предшествовавшие происшествию, пока не раскрываются.

Что известно о доме престарелых

По информации немецкой газеты Bild, нападение произошло в учреждении St. Vitus-Stift, находящемся в ведении местного самоуправления Ольфена.

В доме престарелых проживают 77 пожилых людей, нуждающихся в медицинском уходе и повседневной помощи из-за состояния здоровья.

Кроме того, комплекс включает 36 отдельных квартир с возможностью получения услуг по уходу, а также групповые квартиры для пожилых людей с деменцией.

Пока неизвестно, были ли нападавший и пострадавшие знакомы друг с другом и что могло спровоцировать насилие.

Расследование продолжается.