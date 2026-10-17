Папа римский Лев XIV 17 октября вернулся в Ватикан после операции по поводу рака легкого. Врачи разрешили 71-летнему понтифику продолжить восстановление вне больницы, однако вопрос о необходимости дальнейшего лечения пока остается открытым.

Папу римского Льва XIV выписали из римской больницы спустя четыре дня после операции, во время которой ему удалили нижнюю долю правого легкого. Хирургическое вмешательство подтвердило диагноз — аденокарцинома легкого.

Перед выпиской понтифик прошел обследование, включая анализы крови и рентгенографию легких. По заключению врачей, его состояние позволяет продолжить восстановление в Ватикане.

У больницы Льва XIV встречали несколько десятков верующих. Папа поприветствовал собравшихся, пожал руки медикам и благословил присутствующих.

Результаты дополнительных обследований пока ожидаются. Они должны помочь врачам определить, потребуется ли понтифику дальнейшее лечение.

Уже в воскресенье, 18 октября, Лев XIV планирует произнести традиционную воскресную молитву в Ватикане.

На ноябрь у главы Католической церкви запланирована поездка в Латинскую Америку. Однако его рабочий график может быть пересмотрен в зависимости от состояния здоровья.

Таким образом, папа вернулся к привычной жизни в Ватикане, но окончательное решение о дальнейшем лечении еще не принято.