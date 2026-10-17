К поджогу станции спутниковой связи Starlink в Польше, через которую передается интернет-трафик в том числе в Украину, могут быть причастны участники турецкой преступной группировки «Далтоны». Как сообщает немецкий журнал Spiegel, не исключается, что диверсию заказали российские спецслужбы. В Германии уже задержаны двое подозреваемых, которых Польша намерена добиться выдачи.

Немецкие правоохранительные органы задержали двух граждан Турции, подозреваемых в причастности к поджогу станции спутниковой связи в Польше. По информации журнала Spiegel, нападение могли организовать участники турецкой преступной группировки «Далтоны», предположительно действовавшие по заказу российских спецслужб. Об этом сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на «Медузу».

Инцидент произошел поздно вечером 23 сентября в деревне Воля-Кробовска Мазовецкого воеводства Польши.

Объект принадлежит государственной телекоммуникационной компании Exatel и используется для передачи интернет-трафика через территорию Польши, в том числе в Украину. Станцию также задействуют системы компании SpaceX, обеспечивающие спутниковую связь через терминалы Starlink.

Несмотря на пожар, объект продолжил работу.

Польские власти назвали произошедшее спланированной диверсией

Уже 24 сентября министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что поджог был направлен на нарушение работы важного объекта связи.

По его словам, нападение намеренно спланировали, чтобы остановить работу станции и тем самым прервать доступ к интернету для различных учреждений, включая украинскую армию.

Однако добиться прекращения работы станции нападавшим не удалось.

Подозреваемых задержали в Германии

12 октября в немецком городе Нюртингене по запросу польских властей были задержаны двое граждан Турции. Как пишет Spiegel, речь идет о 38-летнем Юмите Э. и 34-летнем Мюслюме Т. По информации издания, оба предположительно связаны с турецкой преступной группировкой «Далтоны» либо могли выполнять ее поручения.

Суд Штутгарта должен в ближайшие дни рассмотреть вопрос об экстрадиции задержанных в Польшу.

Официально подтвержденных выводов о том, кто именно заказал поджог, пока нет.

Почему следствие рассматривает российский след

Spiegel допускает, что турецкая преступная группировка могла получить заказ на диверсию от российских спецслужб.

Немецкое издание обращает внимание на то, что ранее при организации предполагаемых диверсий в Европе российские спецслужбы преимущественно использовали так называемых агентов низшего звена — мелких преступников, соглашавшихся выполнять задания за относительно небольшое вознаграждение.

Если причастность «Далтонов» подтвердится, это может свидетельствовать об изменении подхода к организации подобных операций, отмечает Spiegel.

При этом возможная связь группировки с российскими спецслужбами пока остается версией, а не установленным фактом.

Что известно о группировке «Далтоны»

Преступная группировка «Далтоны» была создана в 2024 году. По данным издания haqqin, в ее состав преимущественно входили молодые люди, родившиеся в 2000 году и позже.

Группировку связывают с тяжкими преступлениями в Турции, включая убийство известного адвоката и члена Партии националистического движения Сердара Октема, которого застрелили в автомобиле в Стамбуле.

По сообщениям СМИ, участники «Далтонов» действуют также в Германии и других европейских странах. Их деятельность связывают с вымогательством денег за «защиту», торговлей оружием и заказными убийствами.

Лидера группировки задерживали в России

Отдельное внимание Spiegel уделяет судьбе предполагаемого лидера «Далтонов» Бератджана Гёкдемира. По информации издания, в 2024 году его задержали в России. Турецкие власти потребовали экстрадиции, однако Москва так и не выдала его Анкаре.

Некоторые эксперты допускают, что российские власти могли рассчитывать получить от группировки определенные услуги в обмен на отказ от выдачи ее лидера.

Впрочем, документальных подтверждений такой договоренности не приводится. Неизвестно также, находится ли Гёкдемир по-прежнему на территории России.

Расследование поджога станции в Польше продолжается. Возможная причастность турецкой преступной группировки и российских спецслужб еще должна быть установлена.