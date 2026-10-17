Пресс-секретарь Белого дома Кэти Закария покинула должность всего через пять дней после назначения. За это время она успела провести неудачную пресс-конференцию, оказаться в центре скандала из-за заявлений о своей юридической квалификации и вызвать критику высказываниями о Китае. Президент США Дональд Трамп признался, что сам советовал ей пересмотреть решение о работе в Белом доме.

В администрации президента США произошла неожиданная кадровая перестановка. Кэти Закария, назначенная пресс-секретарем Белого дома менее недели назад, в пятницу, 16 октября, подала в отставку после нескольких публичных скандалов.

Как сообщает ЛЕТА со ссылкой на AFP, информацию об уходе 41-летней Закарии подтвердил представитель Белого дома. Ранее телеканал Fox News сообщил, что она находится в процессе увольнения.

Сам Дональд Трамп еще до официального подтверждения дал понять журналистам, что не возражает против ее ухода.

«Я сказал: Кэти, это действительно для тебя? Тебе необязательно это делать. Честно говоря, на твоем месте я бы передумал», — рассказал президент о разговоре с новым пресс-секретарем.

Первая пресс-конференция продолжалась менее 15 минут

Закария заняла должность всего пять дней назад, сменив Кэролайн Ливитт, которая была одним из наиболее заметных публичных представителей администрации Трампа.

При Ливитт Белый дом расширил взаимодействие с дружественными администрации СМИ и занял более конфронтационную позицию по отношению к критически настроенным изданиям.

Первое выступление Закарии перед журналистами состоялось во вторник и продолжалось менее четверти часа. Она начала пресс-конференцию с медленного зачитывания перечня достижений президента, после чего ответила только на три вопроса.

Выступление вызвало многочисленные насмешки и критические комментарии, особенно в социальных сетях.

Однако проблемы нового пресс-секретаря на этом не закончились.

Скандал из-за юридической квалификации

Вскоре после назначения выяснилось, что Закария ранее представляла себя юристом, хотя не обладала необходимой квалификацией для юридической практики. В телевизионных выступлениях и социальных сетях она называла себя юристом и главным юрисконсультом консервативной некоммерческой организации из Калифорнии.

При этом Закария действительно получила академическую степень в области права в одном из калифорнийских университетов. Однако в четверг она признала, что не сдала адвокатский экзамен, необходимый для допуска к юридической практике.

Таким образом, наличие юридического образования не подтверждало ее прежние заявления о профессиональном статусе.

Высказывания о Китае вызвали новый скандал

Еще одним поводом для критики стали комментарии Закарии о Китае.

В четверг пресс-секретарь пренебрежительно высказалась о стране, президент которой Си Цзиньпин незадолго до этого посетил Вашингтон с официальным визитом и был принят Дональдом Трампом.

Это стало очередным эпизодом, привлекшим негативное внимание к новому представителю Белого дома.

Отставка произошла перед выборами в Конгресс

Кадровый скандал разгорелся менее чем за три недели до промежуточных выборов в Конгресс США, назначенных на 3 ноября.

В настоящее время Трамп активно участвует в предвыборной кампании, посещая различные штаты и поддерживая кандидатов от Республиканской партии.

На этих выборах будут определены новый состав Палаты представителей и часть состава Сената. От их результатов зависит, сохранит ли Республиканская партия контроль над обеими палатами Конгресса.

Пока Белый дом не сообщил, кто займет должность пресс-секретаря после ухода Закарии.