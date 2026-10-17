Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление в связи с решением Дональда Трампа приостановить введение масштабных санкций против России. Решение Вашингтона совпало с одной из самых мощных российских атак на украинскую энергетику, в результате которой сотни тысяч потребителей остались без электричества.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 17 октября, раскритиковал решение президента США Дональда Трампа отказаться от введения новых масштабных санкций против России и дополнительных пошлин для стран, покупающих российские нефть и газ. Об этом сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на BBC.

В пятницу вечером Трамп подписал указ, который фактически остановил применение санкционных мер, предусмотренных ранее принятым Конгрессом законом. Новые ограничения были формально введены, но сразу же отменены решением американского президента.

Зеленский обратил внимание на то, что это произошло одновременно с очередной массированной российской атакой на энергетическую инфраструктуру Украины.

Россия атаковала более 15 энергетических объектов

По словам украинского президента, в ночь на субботу российские вооруженные силы нанесли один из самых мощных ударов по энергетической системе страны.

Атакам подверглись более 15 важных объектов производства и передачи электроэнергии в различных регионах Украины.

Украинские власти сообщили, что в Житомирской области без электроснабжения остались сотни тысяч потребителей. Отключения электричества также произошли в Виннице.

На фоне повреждений энергетической инфраструктуры по всей Украине проводятся плановые отключения электроэнергии.

«Ослабление давления лишь побуждает Путина продолжать атаки»

Зеленский связал решение Вашингтона с ослаблением международного давления на Москву.

«В тот момент, когда россияне нанесли столь масштабный удар по нашей энергетике, в Америке, к сожалению, было принято решение полностью проигнорировать закон Линдси Грэма, который должен был оказать действительно эффективное давление на Россию, чтобы положить конец этой войне», — заявил президент Украины.

По его словам, предусмотренные законом меры могли бы существенно повлиять на способность России продолжать военные действия.

«Этот закон мог — и до сих пор может! — очень помочь. Но необходимо, чтобы закон действительно действовал, и каждый голос в его поддержку имеет значение», — подчеркнул Зеленский.

Украинский президент также раскритиковал ослабление американских санкций и экономические договоренности с Москвой.

«Приостановка санкций США, ослабление давления на агрессора, денежные вознаграждения Путину — все это лишь побуждает его продолжать атаки», — заявил он.

Зеленский призвал не отказываться от давления на Россию и продолжать усилия по прекращению войны.

Почему Трамп остановил санкции

18 сентября Дональд Трамп подписал закон о масштабных санкциях против России, ранее одобренный Конгрессом США.

Документ предусматривал автоматическое вступление ограничений в силу в течение 30 дней после подписания, если президент не примет иного решения.

Трамп воспользовался этой возможностью незадолго до истечения установленного срока.

Новые меры должны были затронуть российский энергетический и оборонный секторы, Владимира Путина и других высокопоставленных российских чиновников, а также танкеры так называемого теневого флота, используемые для обхода западных санкций.

Кроме того, закон предоставлял президенту США право вводить пошлины в размере до 100% в отношении крупнейших покупателей российских нефти и газа, включая Индию и Китай.

Цель этих ограничений заключалась в сокращении доходов России от экспорта энергоносителей, которые Москва использует в том числе для финансирования войны против Украины.

Закон также предусматривал санкции против компаний и иностранных организаций, поддерживающих российскую армию, и расширение ограничений в отношении Ирана.

Дизельное соглашение с Россией вызвало критику Киева

Ранее Зеленский уже выступал против договоренностей Трампа с Москвой о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок. Согласно этим договоренностям, Россия должна поставить несколько партий дизельного топлива, что, по расчетам американского президента, поможет снизить цены.

Стоимость дизельного топлива резко выросла на фоне войны с Ираном, что стало одной из экономических проблем для администрации Трампа перед промежуточными выборами в Конгресс США.

Украинская сторона считает, что подобные соглашения обеспечивают России дополнительные доходы и одновременно ослабляют санкционное давление.

Закон о новых санкциях был назван в честь сенатора-республиканца Линдси Грэма, который добивался его принятия с апреля 2025 года и умер в июле 2026 года.