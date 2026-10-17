Массовые протесты во Франции сопровождаются столкновениями с полицией и беспорядками. По всей стране уже задержаны более 160 человек, в нескольких городах правоохранители применили слезоточивый газ, а в Лионе неизвестные подожгли туристический офис. Демонстрации, начавшиеся с выступлений студентов, переросли в общенациональное протестное движение.

Во Франции продолжаются масштабные протесты, охватившие Париж, Лион, Страсбург, Марсель, Ренн и другие города. На улицы вышли десятки тысяч человек, среди которых студенты, профсоюзные активисты и представители различных политических движений. В ряде городов демонстрации переросли в столкновения с правоохранителями.

По последним приведенным данным, полиция уже задержала более 160 человек.

Протестное движение началось с выступлений студентов, поддержавших бастующих учителей одной из школ в пригороде Парижа. Постепенно к акциям присоединились другие группы населения, недовольные ситуацией в образовании и ростом стоимости жизни.

Одним из главных центров протестов стала французская столица. В Париже десятки тысяч демонстрантов собрались в районе площади Республики, откуда отправились массовым шествием по городским улицам.

Обстановка обострилась, когда небольшая группа участников акции начала запускать фейерверки в сторону полицейских кордонов. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ. Для разгона отдельных групп протестующих также использовались водометы.

Серьезные беспорядки произошли и в Лионе. Там около 300 человек собрались возле университета имени Жана Мулена. Во время столкновений полиция применила слезоточивый газ.

Позднее группа людей в масках и капюшонах напала на городской туристический офис. Неизвестные разбили окна, подожгли здание и разграбили находившееся внутри имущество.

О столкновениях и применении слезоточивого газа сообщалось также в Страсбурге.

К протестам присоединились сторонники левой партии «Непокорная Франция», возглавляемой Жан-Люком Меланшоном, а также представители движения «желтых жилетов».

Возможность участия в демонстрациях обсуждают и французские фермеры, которые рассматривают проведение акций с использованием тракторов.

Отдельные протестные мероприятия организовали водители такси. Они временно перекрывали дороги возле парижских аэропортов.

Президент Франции Эммануэль Макрон накануне массовых выступлений призвал граждан сохранять спокойствие. Он подчеркнул, что право на проведение демонстраций необходимо реализовывать с уважением к окружающим.

Префектура полиции Парижа выступила в защиту действий своих сотрудников, заявив, что правоохранители столкнулись с агрессивно настроенными участниками протестов.

«Мы не отступим перед лицом бунтовщиков и тех, кто пришел напасть на сотрудников правоохранительных органов», — говорится в заявлении ведомства, опубликованном в социальной сети X.

Полиция также распространила видеозаписи, на которых люди в масках бросают различные предметы и разбивают кирпичи на тротуарах. По утверждению правоохранителей, некоторые участники акций были готовы к насильственным действиям.

#17octobre | Le cortège s’est élancé. Plusieurs centaines d’individus hostiles demeurent Place de la République pour s’en prendre aux forces de l’ordre et de secours et tout brûler. Les policiers font usage de l’engin lanceur d’eau pour maintenir à distance, procèdent à la dispersion des groupes violents et à des interpellations, tandis que les @pompiersparis interviennent pour éteindre les incendies. — Préfecture de Police (@prefpolice) October 17, 2026

На фоне беспорядков Министерство внутренних дел Франции запланировало заседание кризисного штаба с участием представителей аппаратов премьер-министра, министра внутренних дел и министра юстиции.

Французским властям предстоит не только обеспечить безопасность во время массовых демонстраций, но и найти ответ на растущее недовольство, которое вывело на улицы представителей разных социальных групп.