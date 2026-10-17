Вечером в пятницу и в ночь на субботу атаки украинских беспилотников привели к масштабным сбоям в работе российских аэропортов. В Москве были отменены и задержаны сотни рейсов, серьезные ограничения затронули также петербургский аэропорт Пулково. Некоторые пассажиры провели несколько часов в самолетах, а затем были вынуждены добираться до пункта назначения автобусами.

В ночь на субботу, 17 октября, российская гражданская авиация столкнулась с масштабными нарушениями расписания из-за ограничений на полеты, введенных на фоне атак украинских беспилотников. Особенно серьезно пострадали аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на BBC и российские СМИ.

По данным портала airports.ru, в трех крупнейших московских аэропортах были зафиксированы следующие изменения:

Шереметьево: 143 рейса отменены, 53 задержаны.

Внуково: 55 рейсов отменены, 113 задержаны.

Домодедово: 59 рейсов задержаны.

Таким образом, только в этих трех аэропортах, согласно приведенным данным, было отменено не менее 198 рейсов и задержано еще 225. Общее число затронутых рейсов составляет 423.

При этом Telegram-канал Baza, использующий собственные подсчеты, сообщил о более чем 370 отмененных и задержанных рейсах в московских аэропортах из-за ночных ограничений.

Расхождения в цифрах могут быть связаны с различным временем сбора данных и методикой подсчета.

В Петербурге также отменены десятки рейсов

Ограничения затронули и аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. По информации airports.ru, там были отменены 32 рейса, а еще 140 задержаны.

Таким образом, в Пулково изменения коснулись как минимум 172 рейсов.

В совокупности приведенные порталом данные по аэропортам Москвы и Санкт-Петербурга свидетельствуют почти о 600 отмененных и задержанных рейсах.

Пассажиров доставляли в Москву автобусами

Один из наиболее необычных случаев произошел с пассажирами рейса «Аэрофлота», направлявшегося в Москву.

Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», самолет вылетел из Самары с большой задержкой из-за атак беспилотников. Однако уже во время полета воздушное судно перенаправили в Нижний Новгород.

По словам пассажиров, после приземления они около четырех часов оставались на борту самолета, ожидая дальнейших указаний. Затем людям разрешили выйти и сообщили, что до Москвы их доставят автобусами.

Этот случай стал одним из примеров того, как ограничения воздушного пространства повлияли не только на расписание рейсов, но и на маршруты поездок.

Зеленский ранее предупреждал об опасности полетов над Россией

В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское воздушное пространство больше нельзя считать безопасным для гражданской авиации. Он предупредил, что «в российском небе будут находиться беспилотники».

Нынешние ограничения в российских аэропортах происходят на фоне продолжающихся атак беспилотников, из-за которых авиационные власти периодически приостанавливают прием и отправку самолетов.

Сроки полного восстановления обычного расписания в приведенных сообщениях не уточняются.