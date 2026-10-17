Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ограничения в работе спутникового интернета Starlink продолжают создавать серьезные проблемы для украинской армии. По его словам, связь пропадает при превышении скорости 161 км/ч, из-за чего военные теряют беспилотники и не могут доставлять продовольствие на некоторые позиции. При этом, как утверждает Зеленский, аналогичных ограничений в странах Евросоюза нет.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 17 октября, сообщил, что ограничения в работе спутниковой системы Starlink на территории Украины по-прежнему действуют и затрудняют выполнение боевых и логистических задач украинских вооруженных сил. Об этом сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на BBC.

Ранее украинские власти заявили, что компания SpaceX, которой принадлежит Starlink, ввела ограничения для оборудования, установленного на движущихся объектах, включая украинские беспилотники.

Дроны теряют связь при превышении скорости

Отвечая на вопросы журналистов, Зеленский рассказал, что в настоящее время Starlink продолжает работать на скорости до 161 километра в час. При превышении этого порога, по его словам, связь полностью исчезает.

«После этого, как следует из сообщений, которые я видел и слышал, сигнал Starlink полностью пропадает, и мы теряем дрон», — заявил украинский президент.

Ограничения затрагивают не только применение беспилотников в боевых операциях, но и их использование для снабжения военнослужащих.

Военные не могут доставлять продовольствие на отдельные позиции

По словам Зеленского, из-за проблем со Starlink украинские вооруженные силы лишились возможности доставлять воду и продукты питания на некоторые позиции.

Особенно остро эта проблема проявляется там, где передвижение людей и наземной техники ограничено из-за активности российских беспилотников.

«Это очень важно в тех местах, куда не могут добраться военнослужащие или техника. Там, где существует изоляция из-за контроля со стороны вражеских дронов», — пояснил Зеленский.

Таким образом, по его словам, ограничения спутниковой связи затрудняют снабжение украинских подразделений, находящихся в труднодоступных районах.

В Евросоюзе Starlink работает даже на скорости 180 км/ч, утверждает Зеленский

Украинские власти попытались выяснить, распространяются ли аналогичные ограничения на другие европейские страны. Для этого, по словам Зеленского, несколько автомобилей с установленным оборудованием Starlink отправили на территорию Евросоюза.

Во время проверки автомобили двигались со скоростью 180 километров в час и выше, однако спутниковая связь продолжала работать.

«Вывод следующий: ограничения действуют на территории Украины, но не действуют на территории стран ЕС. Это означает, что это спланированная операция», — заявил Зеленский.

При этом украинский президент не представил в приведенных сообщениях дополнительных технических подробностей испытаний или объяснений причин различий в работе системы.

Маск и Белый дом отрицают вмешательство

Ранее Белый дом и владелец SpaceX Илон Маск отрицали, что принимали решение об ограничении скорости работы Starlink.

В то же время, по сообщениям британской прессы, такое решение могло быть принято Маском совместно с президентом США Дональдом Трампом.

Официального подтверждения этой версии в приведенных сообщениях нет.

Таким образом, причины действующих ограничений остаются предметом разногласий: украинская сторона указывает на их влияние на военные операции и различия в работе системы в Украине и ЕС, тогда как Маск и Белый дом отрицают причастность к решению о замедлении Starlink.