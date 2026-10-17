В Конгресс США внесен двухпартийный законопроект, направленный против договоренности Дональда Трампа и Владимира Путина о поставках российского дизельного топлива. Законодатели предлагают отменить разрешение на закупки, восстановить санкционные ограничения и не допустить новых исключений для российского энергетического сектора. Авторы инициативы предупреждают, что сделка принесет Москве дополнительные доходы для продолжения войны против Украины.

Американские законодатели от Республиканской и Демократической партий подготовили законопроект, призванный заблокировать поставки российского дизельного топлива в США, о которых ранее договорились президент Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин.

Документ получил название «О запрете коррупционных нефтяных сделок с Россией». Об этом сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на Deutsche Welle.

На сайте Комитета по иностранным делам Палаты представителей США цель инициативы сформулирована как блокирование «коррупционной сделки Трампа с Владимиром Путиным о закупке и импорте российского дизельного топлива».

Что предлагают запретить

Законопроект предусматривает несколько мер, направленных на ограничение энергетического сотрудничества с Россией. В частности, предлагается запретить Международной финансовой корпорации развития США (DFC) инвестировать в российские энергетические ресурсы.

Кроме того, законодатели хотят отменить выданную Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США лицензию, разрешающую соответствующие закупки российского топлива.

Документ также предусматривает запрет на выдачу аналогичных лицензий в будущем и возможность введения администрацией Трампа санкций против российского энергетического сектора.

Пока это лишь законодательная инициатива. Для вступления предлагаемых ограничений в силу законопроект должен пройти необходимые процедуры в Конгрессе.

«Эта сделка предоставит Путину миллионы долларов»

Один из авторов инициативы, конгрессмен Грегори Микс, выступил с резкой критикой договоренности между Вашингтоном и Москвой.

По его словам, закупки российского дизельного топлива не решат проблему высоких расходов американцев, возникшую на фоне войны с Ираном.

«Эта сделка не сократит расходы, которые американский народ уже несет в связи с неудачной войной в Иране, начатой по решению Трампа», — заявил Микс.

Он также предупредил, что поставки принесут России дополнительные доходы.

«Она предоставит Путину миллионы долларов, чтобы он мог безнаказанно продолжать кровавое насилие в отношении мирного населения Украины», — подчеркнул конгрессмен.

О каких объемах топлива договорились Трамп и Путин

9 октября Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social о телефонном разговоре с Владимиром Путиным, который назвал «чрезвычайно успешным».

По словам американского президента, стороны договорились о поставках российского дизельного топлива как в США, так и на мировой рынок.

Трамп озвучил следующий график поставок:

более 300 тысяч тонн — незамедлительно,

еще 500 тысяч тонн — в ноябре,

один миллион тонн — на следующем этапе,

еще три миллиона тонн — впоследствии, с учетом состояния нефтеперерабатывающих заводов.

Таким образом, общий объем объявленных поставок может превысить 4,8 миллиона тонн дизельного топлива.

США временно ослабили санкции против российского дизеля

После объявления договоренности Министерство финансов США выдало генеральную лицензию, временно приостанавливающую применение американских санкций в отношении российского дизельного топлива.

Срок действия разрешения установлен до апреля 2027 года.

12 октября российская телевизионная программа «Вести» сообщила, что первая партия дизельного топлива уже направляется из Санкт-Петербурга к восточному побережью США.

Независимого подтверждения прибытия груза в приведенном сообщении нет.

Почему Трамп хочет закупать российское топливо

Американский президент объясняет решение необходимостью снизить цены на дизельное топливо, которые резко выросли из-за войны США и Израиля против Ирана.

По оценке Трампа, увеличение предложения российского дизеля на мировом рынке должно способствовать снижению стоимости топлива.

Противники сделки, однако, считают, что экономические выгоды не оправдывают ослабления санкционного давления на Москву и возможного увеличения доходов российского энергетического сектора.

Теперь вопрос о дальнейших поставках российского дизельного топлива может стать предметом противостояния между Белым домом и Конгрессом.