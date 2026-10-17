Президент США Дональд Трамп приостановил введение масштабных санкций против России, которые должны были вступить в силу спустя месяц после принятия соответствующего закона. Ограничения предусматривали меры против российского энергетического сектора, высокопоставленных чиновников и «теневого флота», а также пошлины до 100% для крупнейших покупателей российской нефти и газа. Свое решение Трамп объяснил национальными интересами США.

Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить введение нового пакета санкций против России, хотя соответствующий закон был принят Конгрессом и подписан им самим всего месяц назад.

Как сообщает ЛЕТА со ссылкой на агентство DPA, указ об отсрочке опубликован в пятницу, 16 октября. Новые ограничения не будут применяться до дальнейшего уведомления.

Трамп объяснил свое решение необходимостью действовать «в национальных интересах США». Других причин приостановки санкций в сообщении не приводится.

Закон был подписан 18 сентября и предусматривал автоматическое введение ограничений в течение 30 дней, если президент не примет иного решения.

Таким образом, Трамп воспользовался предусмотренной законом возможностью остановить введение санкций незадолго до истечения установленного Конгрессом срока.

Какие санкции против России были подготовлены

Новый пакет должен был существенно расширить американское санкционное давление на Москву в связи с продолжающейся войной против Украины.

Ограничения затрагивали несколько направлений:

российский энергетический и оборонный секторы.

Владимира Путина и других высокопоставленных российских должностных лиц.

российский «теневой флот» — танкеры, используемые для перевозки нефти в обход западных ограничений.

иностранные компании и организации, оказывающие поддержку российской армии.

Кроме того, закон предусматривал расширение санкций против Ирана.

Одной из наиболее заметных мер стала возможность введения дополнительных американских таможенных пошлин в размере до 100% в отношении крупнейших покупателей российских нефти и газа.

В первую очередь это могло затронуть Китай и Индию, которые продолжают закупать значительные объемы российских энергоносителей.

Цель этих мер заключалась в сокращении нефтегазовых доходов Москвы, используемых в том числе для финансирования войны против Украины.

Почему решение Трампа имеет значение

Предусмотренные законом ограничения должны были затронуть не только российские предприятия и должностных лиц, но и экономические отношения США с третьими странами.

Пошлины на товары из государств, закупающих российские энергоносители, могли бы стать дополнительным инструментом давления на торговых партнеров Москвы.

Однако теперь применение этих мер отложено на неопределенный срок.

При этом решение Трампа не означает отмены всех действующих американских санкций против России. Речь идет именно о новых ограничениях, предусмотренных сентябрьским законом.

В сообщении также не указывается, когда президент США может пересмотреть свое решение и при каких условиях санкции все же будут введены.

Закон продвигал сенатор Линдси Грэм

Инициатором масштабного санкционного пакета был сенатор-республиканец Линдси Грэм, который добивался его принятия с апреля 2025 года.

После смерти сенатора в июле 2026 года закон получил его имя.

В сентябре документ был одобрен Конгрессом и подписан Трампом, однако предусмотренный им механизм позволял президенту отложить введение санкций.

Теперь дальнейшая судьба новых ограничений зависит от решений американской администрации.