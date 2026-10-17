Болгария начала расследование возможных военных преступлений после серии атак беспилотников на гражданские суда в Черном море. На этой неделе три дрона поразили грузовое судно Chelsea 3 под флагом Мальты, а другое судно затонуло, унеся жизни 11 членов экипажа. София вызвала российского посла, а страны НАТО намерены обсудить безопасность судоходства в регионе.

Военная прокуратура Болгарии приступила к расследованию возможных военных преступлений, связанных с атаками беспилотников на грузовые суда в Черном море. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Поводом стали нападения на гражданские суда, произошедшие на этой неделе у болгарского побережья. В результате одного из них погибли 11 моряков.

Во вторник три беспилотника попали в грузовое судно Chelsea 3, следовавшее под флагом Мальты. На борту находились 15 членов экипажа, всех удалось спасти. Поврежденное судно впоследствии пришвартовалось в порту.

Другое судно после атаки затонуло. Погибли 11 членов его экипажа.

Прокуратура выясняет, был ли приказ убить экипаж

Как следует из заявления болгарской военной прокуратуры, следователи намерены установить обстоятельства атаки на Chelsea 3. В частности, расследуется, отдавались ли приказы, направленные на убийство членов экипажа и причинение судну масштабных повреждений.

Речь пока идет о предполагаемых военных преступлениях. В сообщении прокуратуры не говорится об установленных виновных или окончательной юридической квалификации произошедшего.

Официальные жалобы в связи с атаками подали две неправительственные организации — Болгарский Хельсинкский комитет и Болгарский фонд юристов за права человека.

Болгария вызвала российского посла

После нападений премьер-министр Болгарии Румен Радев вызвал посла России в Софии.

В течение октября атакам подверглись как минимум четыре судна у побережья Болгарии и еще не менее двух — у берегов Румынии.

Серия инцидентов вызвала обеспокоенность безопасностью гражданского судоходства в Черном море.

Атаки обсудят страны НАТО

Президент Румынии Никушор Дан в четверг сообщил, что на следующей неделе государства НАТО обсудят удары беспилотников по судам в Черном море.

Ранее румынский лидер связал происходящее с продолжающейся войной России против Украины.

По его словам, атаки являются «прямыми последствиями агрессивной войны России против Украины».

Пока не сообщается, какие конкретные решения могут быть приняты по итогам обсуждений в НАТО.