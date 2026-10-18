Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Дроны атаковали Петербург и область — самая массированная атака на регион 7 3779

В мире
Дата публикации: 18.10.2026
BB.LV

Петербург и Ленинградскую область всю ночь атаковали дроны, в аэропортах были введены ограничения на прием и выпуск самолетов.

Как пишет Astra, красный уровень угрозы в Ленинградской области объявили после полуночи. В то же время жители области и Петербурга сообщали о взрывах и работе ПВО, при этом жаловались, что им не пришли оповещения об атаке.

Губернатор Ленобласти сообщил о 126 сбитых БПЛА, а также заявил, что это самая массированная атака на регион. Повреждены 12 многоквартирных жилых домов и два частных. Сейчас там идут восстановительные работы. Эвакуированные ночью жители возвращаются в свои дома, пишет портал "Фонтанка".

Губернатор Петербурга Александр Беглов подтвердил "возгорание" на территории "Петербургского нефтяного терминала". Также удар по терминалу дронами FP-1 подтвердили в компании Fire Point.

Это один из крупнейших терминалов по перевалке наливных грузов в Балтийском регионе. На его территории расположен 21 резервуар для хранения нефтепродуктов, а общая пропускная способность терминала составляет 12,5 миллионов тонн в год.

Кроме того, в Петербурге атакован дата-центр "ВКонтакте", сообщается о масштабных сбоях в соцсети.

Также атакована электроподстанция "Восточная", в городе частичный блэкаут.

Кроме того, БПЛА попал в вантовый мост через Корабельный фарватер в Санкт-Петербурге, приводит данные информационное агентство УНИАН.

×
#эвакуация #технологии #дроны
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
4
1
0
1
1
10

Оставить комментарий

(7)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Starlink
Иконка видео
Изображение к статье: карта ISW
Изображение к статье: Зеленский

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Запрещенная продукция
Наша Латвия
Изображение к статье: Кто такая идеальная мама по мнению психологов?
Люблю!
Изображение к статье: Мёд от кашля, редька с мёдом, горячий куриный бульон и леденцы из жжёного сахара — эти домашние средства знакомы многим с детства.
Люблю!
Изображение к статье: В Риге пройдет выставка «Тыквенные растения и паприка — 2026»
Культура &
Изображение к статье: Октябрь
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Николай Дроздов
Люблю!
2
Изображение к статье: Запрещенная продукция
Наша Латвия
Изображение к статье: Кто такая идеальная мама по мнению психологов?
Люблю!
Изображение к статье: Мёд от кашля, редька с мёдом, горячий куриный бульон и леденцы из жжёного сахара — эти домашние средства знакомы многим с детства.
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео