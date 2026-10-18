Петербург и Ленинградскую область всю ночь атаковали дроны, в аэропортах были введены ограничения на прием и выпуск самолетов.

Как пишет Astra, красный уровень угрозы в Ленинградской области объявили после полуночи. В то же время жители области и Петербурга сообщали о взрывах и работе ПВО, при этом жаловались, что им не пришли оповещения об атаке.

Губернатор Ленобласти сообщил о 126 сбитых БПЛА, а также заявил, что это самая массированная атака на регион. Повреждены 12 многоквартирных жилых домов и два частных. Сейчас там идут восстановительные работы. Эвакуированные ночью жители возвращаются в свои дома, пишет портал "Фонтанка".

Губернатор Петербурга Александр Беглов подтвердил "возгорание" на территории "Петербургского нефтяного терминала". Также удар по терминалу дронами FP-1 подтвердили в компании Fire Point.

Это один из крупнейших терминалов по перевалке наливных грузов в Балтийском регионе. На его территории расположен 21 резервуар для хранения нефтепродуктов, а общая пропускная способность терминала составляет 12,5 миллионов тонн в год.

Кроме того, в Петербурге атакован дата-центр "ВКонтакте", сообщается о масштабных сбоях в соцсети.

Также атакована электроподстанция "Восточная", в городе частичный блэкаут.

Кроме того, БПЛА попал в вантовый мост через Корабельный фарватер в Санкт-Петербурге, приводит данные информационное агентство УНИАН.