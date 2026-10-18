По меньшей мере семь человек погибли, еще десятки получили ранения в результате взрыва и пожара на военной базе Уэнрайт в Канаде. Об этом сообщил телеканал Global News со ссылкой на источники.

По его информации, инцидент произошел во время учений со стрельбой, в ходе которых, по предварительным данным, был поврежден газопровод на территории базы. Это привело к взрыву и последующему возгоранию.

Отмечается, что порывистый ветер в провинции Альберта, где расположена база, ускорил распространение огня.

В Риге выражают соболезнования и солидарность. «Ужасные новости об взрыве на базе Канадских вооружённых сил в Уэйнрайте. Искренние соболезнования семьям и друзьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Латвия выражает солидарность с нашими канадскими друзьями и союзниками в этот трагический момент», – написал в Х президент ЛР Эдгар Ринкевич.

Terrible news about the explosion in Canadian Forces Base in Wainwright. My sincere condolences to the families and friends of the victims. I wish speedy recovery to all the injured. Latvia stands in solidarity with our 🇨🇦 friends and allies at this tragic moment @MarkJCarney — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) October 18, 2026

"С прискорбием сообщаю, что в результате происшествия на канадской военной базе Уэйнрайт есть погибшие и пострадавшие", – заявил журналистам Макгинти, слова которого передает Reuters.

Врач отделения неотложной помощи больницы Royal Alexandra в Эдмонтоне Уоррен Тирск сообщил репортеру канадской телерадиовещательной корпорации CBC, что в городе был объявлен режим Code Orange – протокол чрезвычайной ситуации, который вводится при крупных происшествиях или других масштабных кризисах. По словам врача, это было необходимо, чтобы справиться с большим количеством пациентов, которых доставляют в городские больницы.

"Это катастрофа. Катастрофа такого масштаба случается раз в 15–25 лет", – сказал врач.