Национальный центр управления кризисами сообщил об отмене воздушной тревоги, которая почти час действовала в части Литвы. По словам министра обороны Робертаса Каунаса, возможный беспилотник нельзя было сбить, поскольку его не удалось визуально идентифицировать.

«Объект вошёл в воздушное пространство Литвы, и за ним велось наблюдение. Предупреждения были разосланы жителям Каунасского, Шяуляйского и Биржайского районов. К сожалению, из-за сложных погодных условий пилоты истребителей не смогли определить, что именно летит и какой уровень угрозы представляет этот объект», — заявил Каунас в эфире радио LRT.

По его словам, район Биржай, где объект был зафиксирован в последний раз, будет обследован. Версия о том, что беспилотник мог улететь в Латвию, не исключается, однако пока не подтверждена.

Министр пояснил, что объект фиксировали как литовские радары, так и радары истребителей. Однако из-за тумана и облачности пилоты не смогли увидеть его визуально, поэтому решение об уничтожении объекта принято не было.

По словам Каунаса, после произошедшего могут быть пересмотрены алгоритмы действий в подобных ситуациях. Военные также должны оценить все обстоятельства, в том числе выяснить, не мог ли объект упасть и нет ли угрозы на земле.