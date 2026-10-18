Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Министр обороны Литвы объяснил, почему не был сбит вражеский дрон, чуть не улетевший в Латвию 2 1223

В мире
Дата публикации: 18.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: дрон
ФОТО: BB.LV/AI

Национальный центр управления кризисами сообщил об отмене воздушной тревоги, которая почти час действовала в части Литвы. По словам министра обороны Робертаса Каунаса, возможный беспилотник нельзя было сбить, поскольку его не удалось визуально идентифицировать.

«Объект вошёл в воздушное пространство Литвы, и за ним велось наблюдение. Предупреждения были разосланы жителям Каунасского, Шяуляйского и Биржайского районов. К сожалению, из-за сложных погодных условий пилоты истребителей не смогли определить, что именно летит и какой уровень угрозы представляет этот объект», — заявил Каунас в эфире радио LRT.

По его словам, район Биржай, где объект был зафиксирован в последний раз, будет обследован. Версия о том, что беспилотник мог улететь в Латвию, не исключается, однако пока не подтверждена.

Министр пояснил, что объект фиксировали как литовские радары, так и радары истребителей. Однако из-за тумана и облачности пилоты не смогли увидеть его визуально, поэтому решение об уничтожении объекта принято не было.

По словам Каунаса, после произошедшего могут быть пересмотрены алгоритмы действий в подобных ситуациях. Военные также должны оценить все обстоятельства, в том числе выяснить, не мог ли объект упасть и нет ли угрозы на земле.

×
#Литва #Латвия #безопасность #радары #оборона #дроны #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
7
0
0
1
1
1

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Лев XIV
Изображение к статье: Starlink

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Оргазм
Люблю!
Изображение к статье: Скорая помощь
Наша Латвия
Изображение к статье: Стирка
Дом и сад
Изображение к статье: Горностай
Lifenews
Изображение к статье: Темный шоколад
Еда и рецепты
Изображение к статье: Что делать, если дома вас все раздражает?
Люблю!
Изображение к статье: Оргазм
Люблю!
Изображение к статье: Скорая помощь
Наша Латвия
Изображение к статье: Стирка
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео