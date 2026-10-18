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Мужчина продал всё и проехал 2000 км ради девушки, созданной ИИ 0 339

В мире
Дата публикации: 18.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Поездка

В Бразилии 49-летний строитель Эдимар Мартинс продал все свое имущество и преодолел более 2000 километров ради встречи с девушкой, которая оказалась созданным искусственным интеллектом персонажем. Об этом сообщает радиостанция Rádio Itatiaia.

Мужчина познакомился в интернете с девушкой по имени Жессика, которая якобы жила одна на ферме в штате Минас-Жерайс. Она приглашала его к себе и обещала, что он будет «жить как король».

Поверив обещаниям, бразилец распродал свое имущество и отправился в путь. После 36 часов поездки на автобусе он прибыл в город Белу-Оризонти, не зная точного адреса своей избранницы.

Мартинс показывал местным жителям фотографии девушки, надеясь ее найти, а затем обратился за помощью на радиостанцию. Журналисты объяснили мужчине, что Жессика не существует в реальности, а ее изображения и видеоролики созданы с помощью нейросети.

Анонимный создатель аккаунта утверждает, что лично с Мартинсом не общался. По его словам, бразилец увидел опубликованный ролик и воспринял его как приглашение. Сам профиль был создан для привлечения подписчиков и продвижения товаров.

По информации Rádio Itatiaia, ранее еще двое мужчин приезжали в Белу-Оризонти в поисках виртуальных девушек. Мартинсу, оставшемуся без средств на обратную дорогу, власти города оплатили билет.

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#искусственный интеллект #фейк #интернет #технологии #социальные сети #психология
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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