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Немецкий политик случайно отказался от депутатского мандата 0 78

В мире
Дата публикации: 18.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Германия
ФОТО: pixabay

Член партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) 66-летний Андреас Блюм случайно отказался от места в городском совете Клоппенбурга в Нижней Саксонии, допустив ошибку при заполнении документа, пишет Bild.

Блюм неправильно заполнил официальный бланк, поставив галочку рядом с пунктом об отказе от депутатского мандата, после чего отправил документ по почте муниципальному руководителю выборов.

Администрация Клоппенбурга подтвердила Nordwest-Zeitung, что политик «в поданном в установленный срок письменном заявлении отказался от своего мандата». Отозвать это решение нельзя. Если бы Блюм не заполнил и не отправил бланк, его избрание считалось бы принятым.

На выборах он получил 540 голосов и был избран в городской совет напрямую. По словам политика, он рассчитывал приступить к работе в новом составе.

«Я очень хотел попасть в городской совет. <...> До вторника мне не было ясно, что я не войду в следующий состав городского совета. <...> Мне стало по-настоящему плохо, когда я об этом узнал», — рассказал Блюм. Свою ошибку он объяснить не смог и добавил: «Я ужасно злюсь».

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#выборы #Германия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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