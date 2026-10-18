Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Непал отказался от помощи Латвии: 6000 одеял и 50 касок оказались не нужны 2 1454

В мире
Дата публикации: 18.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Непал

Латвия подготовила гуманитарный груз для пострадавшего от разрушительных наводнений Непала, однако отправлять его не пришлось. Власти страны, первоначально согласившиеся принять помощь, впоследствии официально отказались от нее.

Об этом свидетельствует информация, подготовленная Министерством внутренних дел Латвии.

29 августа 2026 года после катастрофических наводнений и селевых потоков, вызванных разрушением ледника, Непал активировал Механизм гражданской защиты Европейского союза (UCPM), запросив международную гуманитарную помощь.

Государственная пожарно-спасательная служба Латвии (VUGD), выступающая национальным контактным пунктом этого механизма, получила соответствующий запрос через Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС (ERCC).

В ответ VUGD совместно со Службой неотложной медицинской помощи (NMPD) оценила имеющиеся государственные материальные резервы и определила, какую помощь Латвия может предоставить пострадавшей стране.

В итоге было предложено направить в Непал 6000 одеял и 50 защитных касок для проведения спасательных работ. Половину одеял выделяла пожарно-спасательная служба, вторую половину — Служба неотложной медицинской помощи.

После принятия политического решения Латвия официально направила предложение через европейскую систему координации гуманитарной помощи. Власти Непала первоначально подтвердили готовность принять груз.

VUGD подготовила гуманитарную отправку из государственных резервов, а правительство Латвии одобрило ее передачу.

Однако ситуация неожиданно изменилась.

По мере развития событий и проведения поисково-спасательных работ власти Непала повторно оценили потребности пострадавших районов и пришли к выводу, что предложенная Латвией помощь больше не требуется.

В середине сентября латвийская пожарно-спасательная служба получила официальное уведомление об отказе от гуманитарного груза.

Теперь Министерство внутренних дел подготовило проект решения правительства, предусматривающий отмену ранее принятого распоряжения об оказании помощи Непалу.

Напомним, что разрушительные наводнения, обрушившиеся в конце августа на Непал и Тибет, привели к многочисленным человеческим жертвам. По ранее опубликованным данным, погибли около 1450 человек, еще более 4500 числятся пропавшими без вести.

Среди пропавших в Китае и Непале, согласно сообщавшимся данным, также числятся 33 гражданина и других государственных подданных Латвии.

×
#Латвия #помощь #Непал #гуманитарная помощь
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
3
0
2
0
0
1

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Последствия взрыва.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Мобиьный телефон
Дом и сад
Изображение к статье: Цены на жилье
Наша Латвия
Изображение к статье: Вагоны
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Спрос на мебель
Наша Латвия
Изображение к статье: ботокс
Lifenews
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
1
Изображение к статье: Мобиьный телефон
Дом и сад
Изображение к статье: Цены на жилье
Наша Латвия
Изображение к статье: Вагоны
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео