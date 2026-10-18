Латвия подготовила гуманитарный груз для пострадавшего от разрушительных наводнений Непала, однако отправлять его не пришлось. Власти страны, первоначально согласившиеся принять помощь, впоследствии официально отказались от нее.

Об этом свидетельствует информация, подготовленная Министерством внутренних дел Латвии.

29 августа 2026 года после катастрофических наводнений и селевых потоков, вызванных разрушением ледника, Непал активировал Механизм гражданской защиты Европейского союза (UCPM), запросив международную гуманитарную помощь.

Государственная пожарно-спасательная служба Латвии (VUGD), выступающая национальным контактным пунктом этого механизма, получила соответствующий запрос через Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС (ERCC).

В ответ VUGD совместно со Службой неотложной медицинской помощи (NMPD) оценила имеющиеся государственные материальные резервы и определила, какую помощь Латвия может предоставить пострадавшей стране.

В итоге было предложено направить в Непал 6000 одеял и 50 защитных касок для проведения спасательных работ. Половину одеял выделяла пожарно-спасательная служба, вторую половину — Служба неотложной медицинской помощи.

После принятия политического решения Латвия официально направила предложение через европейскую систему координации гуманитарной помощи. Власти Непала первоначально подтвердили готовность принять груз.

VUGD подготовила гуманитарную отправку из государственных резервов, а правительство Латвии одобрило ее передачу.

Однако ситуация неожиданно изменилась.

По мере развития событий и проведения поисково-спасательных работ власти Непала повторно оценили потребности пострадавших районов и пришли к выводу, что предложенная Латвией помощь больше не требуется.

В середине сентября латвийская пожарно-спасательная служба получила официальное уведомление об отказе от гуманитарного груза.

Теперь Министерство внутренних дел подготовило проект решения правительства, предусматривающий отмену ранее принятого распоряжения об оказании помощи Непалу.

Напомним, что разрушительные наводнения, обрушившиеся в конце августа на Непал и Тибет, привели к многочисленным человеческим жертвам. По ранее опубликованным данным, погибли около 1450 человек, еще более 4500 числятся пропавшими без вести.

Среди пропавших в Китае и Непале, согласно сообщавшимся данным, также числятся 33 гражданина и других государственных подданных Латвии.