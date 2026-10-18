Номинал монеты — два евро, но коллекционеры порой платят во много раз больше: редкие выпуски и необычные браки чеканки превращают мелочь в желанные находки.

В супермаркетах монеты обычно переходят из рук в руки почти без внимания. Между тем присмотреться к сдаче может оказаться выгодно: некоторые двухевровые монеты имеют коллекционную стоимость, которая значительно превышает их номинал. Однако решающее значение имеют конкретные признаки. Один только необычный рисунок ещё не делает монету редкостью.

Грейс Келли: из 2 евро — 3 000

К числу самых известных ценностей относится памятная двухевровая монета Монако 2007 года. Она посвящена 25‑й годовщине смерти княгини Грации Патрисии, прежней голливудской актрисы Грейс Келли. По данным Европейского центрального банка, её тираж составил всего 20 001 экземпляр. Узнать эту монету можно по портрету княгини, названию страны «MONACO» и дате 2007. Справа от изображения выбито имя художника «R.B. BARON» (на фото).

По оценкам экспертов, такая монета стоит около 3 100 евро.

Есть, однако, важное «но»: она изначально продавалась специально коллекционерам и не была выпущена в обычный платёжный оборот. Поэтому обнаружить её в повседневной сдаче было бы крайне необычно. Формально это полноценная монета номиналом 2 евро, ей можно расплачиваться, но вряд ли кто‑то сделает это сознательно.

Когда ошибка делает монету интересной

Помимо редких выпусков, стоимость монеты могут повышать и ошибки, и найти такой экземпляр куда реалистичнее. Яркий пример — так называемая чеканка «глазунья»: в этом случае внутренний, отличающийся по цвету элемент одно- или двухевровой монеты смещён, и его металл частично вытесняется в внешний кольцо. Неровная форма действительно напоминает глазунью.

Интересны также заметный разворот сторон монеты относительно друг друга или чеканка на неправильной заготовке. Журнал «WirtschaftsWoche» называет возможную стоимость до 100 евро для чеканки «глазунья», до 200 евро для случаев поворота штемпеля и до 650 евро для монет, отчеканенных на чужих заготовках.

При производстве монет две разные металлические части соединяются под высоким давлением и чеканятся. Несмотря на точную технологию и тщательный контроль, отдельные бракованные экземпляры всё же попадают в обращение.

Так, немецкая памятная двухевровая монета «Саксония‑Анхальт» 2021 года была отчеканена на заготовке для 1 евро. В результате цвета по сравнению с обычной двухевровой монетой поменялись местами: внешний кольцо стал золотистым, а внутренний — серебристым. Кроме того, такой экземпляр весит лишь 7,50 грамма вместо привычных 8,50.

Эта маленькая «S» не сделает вас богачом

То, как быстро обычная монета в интернете превращается в якобы сенсацию, наглядно показывают греческие экземпляры с маленькой буквой «S» в одном из звёздочек: их снова и снова предлагают как ценную ошибочную чеканку, сообщает сайт zwei-euro.com.

На самом деле буква означает «Suomi», то есть Финляндию, где часть греческих монет и была изготовлена. По данным экспертов‑нумизматов, речь идёт об обычном варианте тиражом 70 миллионов экземпляров. Одна только буква «S» не является основанием для необычно высокой цены.

Нашли ценную монету? Не полируйте её!

Тот, кто замечает необычную монету, сначала должен установить страну выпуска, год и мотив. ЕЦБ публикует на своём сайте перечень официальных памятных выпусков двухевровых монет.

Если после этого вы предполагаете, что нашли ценную монету, стоит показать её специализированному торговцу монетами или аукционному дому. Если ценность подтвердится, возможны прямая продажа или выставление на торги. Заранее уточните возможные комиссии и ни в коем случае не мойте и не полируйте монету: это может снизить её коллекционную стоимость. При трении и полировке образуются мельчайшие царапины, и исходный блеск чеканки теряется, пишет Euronews.