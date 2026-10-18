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США решили не применять новые санкции против России. Что это означает? 1 587

В мире
Дата публикации: 18.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дональд Трамп

Решение Вашингтона усиливает опасения относительно дальнейшей поддержки Украины.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий не применять значительную часть новых санкций против России, предусмотренных законом о санкциях против России и Ирана. Это решение может расширить финансовые возможности Москвы и усилить сомнения относительно дальнейшей поддержки Украины со стороны Вашингтона.

Как пишет издание TIME, указ появился на фоне договоренностей о поставках российского дизельного топлива на мировые рынки и призывов Трампа к Украине прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре.

Какие санкции США решили не применять

Закон, который должен был вступить в силу 18 октября, предусматривал ограничения в отношении российских чиновников, финансовых учреждений и других организаций. Также он предусматривал введение пошлин до 100% на товары, импортируемые в США из стран, являющихся крупными покупателями российской сырой нефти или природного газа.

Целью этих мер было сокращение финансовых ресурсов, которые Россия использует для продолжения войны против Украины.

В июне 2025 года Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании подсчитало, что с февраля 2022 года международные санкции лишили Россию как минимум 450 млрд долларов военных средств. Среди факторов были потеря доходов от нефтяных налогов и замораживание резервов российского центрального банка.

Отказ Трампа от введения новых ограничений не означает отмену всех действующих санкций. Однако он блокирует дополнительное экономическое давление, на которое рассчитывали авторы закона, резюмирует информационное агентство УНИАН.

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#США #Украина #санкции #Дональд Трамп #финансы #энергетика #экономика #Россия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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