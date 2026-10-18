Президент США Дональд Трамп заявил, что миграция разрушила Францию, и призвал французские власти закрыть границы, пока ситуация в стране не стала еще хуже. Свою позицию он изложил в соцсети Truth Social, комментируя массовые протесты и беспорядки во французских городах.

«Франция горит! Иммиграция людей из совершенно другого мира, людей с ненавистью в сердцах, разрушила эту некогда великую страну. Закройте свои границы и возьмите все под свой контроль, пока не стало слишком поздно!» — написал Трамп.

Американский президент неоднократно критиковал европейские страны за миграционную политику. 2 октября он заявил, что Европу «пожирают заживо». В июле 2025 года Трамп назвал нелегальную миграцию «ужасным вторжением», которое «убивает Европу», и предупредил европейских лидеров, что без изменения курса они могут потерять Европу.

В феврале 2025 года вице-президент США Джей Ди Вэнс также выступил с критикой европейской политики на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, главная угроза для Европы исходит не от России или Китая, а изнутри — из-за отказа от «фундаментальных ценностей». Вэнс напомнил о наезде автомобиля на демонстрантов в Мюнхене 13 февраля, в результате которого пострадали более 20 человек. За рулем находился 24-летний выходец из Афганистана. «Ни один избиратель на этом континенте не пришел к урне, чтобы открыть шлюзы для миллионов непроверенных иммигрантов», — подчеркнул тогда Вэнс.

Массовые протесты во Франции начались три недели назад с выступлений школьников, недовольных нехваткой учителей и плохим состоянием учебных заведений. Впоследствии к ним присоединились граждане, возмущенные ростом цен на бензин, коммунальные услуги и продукты питания. По данным МВД страны, 17 октября в акциях участвовали около 550 тысяч человек, тогда как профсоюзы оценили число демонстрантов в 800 тысяч. В Париже, Лионе, Марселе и других городах произошли столкновения с полицией, поджоги и разграбление магазинов.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что в ходе протестов и беспорядков задержали около 1800 человек. Более 500 сотрудников полиции, жандармерии и пожарных получили ранения. Ущерб французскому бизнесу исчисляется сотнями миллионов евро.

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил насилие и заявил, что участники погромов и нападений на государственные учреждения и магазины будут привлечены к ответственности, пишет The Moscow Times.

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