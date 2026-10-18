Россия начала восстанавливать запасы тяжелой военной техники, значительно сократившиеся за годы войны против Украины. Причем новые танки, бронемашины и артиллерийские установки поступают не только на базы в глубине страны, но и на объекты, расположенные сравнительно недалеко от границ Латвии, Эстонии и Финляндии.

Об этом свидетельствует анализ спутниковых снимков, на который ссылается издание «Важные истории» (iStories).

По информации журналистов, российская армия вновь формирует резервы бронетехники, причем в отличие от первых лет полномасштабного вторжения в Украину речь идет не только о старых советских машинах, снятых с хранения, но и о современных образцах, недавно выпущенных российскими предприятиями.

Особое внимание для стран Балтии представляет 22-я Центральная база резерва в городе Буй Костромской области. Она расположена примерно в 500 километрах от границ Латвии и Эстонии.

Как выяснили аналитики, с осени 2025 года по октябрь 2026-го на этой базе появились новые танки Т-90М, бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3, а также, предположительно, ремонтно-эвакуационная техника.

Таким образом, Россия не просто компенсирует потери, понесенные на украинском фронте, но и постепенно восстанавливает военные резервы в европейской части страны.

Новая техника появляется и у границ Финляндии

Пополнение запасов зафиксировано также в Карелии, где находится 374-й Центр обеспечения мобилизационного развертывания. Расстояние от него до финской границы составляет около 185 километров.

По данным «Важных историй», с 2025 года туда поступают новые колесные артиллерийские установки «Мальва» и самоходные артиллерийские установки «Гиацинт-К».

Еще один пример — 349-я Центральная база хранения в Топчихе Алтайского края. С июня 2026 года там появились около 78 модернизированных танков Т-72Б3 образца 2016 года и более 100 боевых машин пехоты БМП-2.

Кроме того, аналитики обнаружили пополнение 6018-й базы хранения боевыми машинами БМП-3 и десантными БМД-4.

Почему Россия вновь заполняет военные склады

В первые годы полномасштабной войны против Украины российская армия активно использовала технику, находившуюся на длительном хранении. Огромные запасы танков, бронетранспортеров и артиллерийских систем советского производства постепенно сокращались.

По оценкам, опубликованным изданием The Insider в январе 2025 года, к тому времени Россия израсходовала более половины имевшихся резервов военной техники. Однако характер боевых действий изменился. Массовое применение беспилотников существенно ограничило возможности использования бронетехники на поле боя.

На этом фоне, как следует из анализа открытых источников, российское командование вновь стало накапливать технику на базах хранения, в том числе получая машины непосредственно с заводов, объясняет "Немецкая волна".