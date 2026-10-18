Германское либерал-консервативное издание "Tichys Einblick" сегодня подробно знакомит своих читателей с мнением вице-президента США Вэнса по поводу беспрецедентного вандализма и вакханалии на улицах французских городов.

«Им сказали, что это приведет к этому, и они не слушали». Господин Вэнс использует жесткие слова, чтобы "свести счеты" с самопровозглашенными моральными элитами Европы. По всей Франции бушуют пожары, поджигают машины, грабятся и разрушаются магазины. Тысячи полицейских борются с левыми участниками беспорядко.

Беспорядки во Франции и Италии вызвали серьезную реакцию в Вашингтоне. Вице-президент США Джей Ди Вэнс воспользовался фотографиями горящей мэрии Лиможа, чтобы свести счеты с европейской политикой массового завоза мигрантов. На Платформе X он обвинил правительства Западной Европы в том, что они под предлогом разнообразия и сострадания приняли миллионы людей из стран третьего мира, полностью пренебрегая основополагающими вопросами их интеграции. Эти последствия предсказывались годами, заявил Вэнс в ночь на воскресенье, 18 октября. Но власти все предупреждения игнорировали. Теперь Франция должна смотреть, как горят ее города.

Таким образом, Вэнс поднимает тему фундаментального конфликта, который правительства Западной Европы десятилетиями подавляли с абсолютной настойчивостью и все больше игнорировали заявленную волю собственного населения. Прием больших групп населения из стран третьего мира был объявлен само собой разумеющимся, в то время как вопрос об общественных предпосылках успешной интеграции все больше ускользал от политической дискуссии. Те, кто указывал на культурные различия, возникновение изолированной среды или границы способности государства к интеграции, рисковали подвергнуться социальному остракизму.

Политические лидеры, тем временем, продолжали опьянять себя своими собственными убеждениями в открытости миру. С фактическими условиями во французских предместьях им обычно приходилось иметь дело лишь тогда, когда там снова горели целые автопоезда.

И в этой стране, вопреки выраженной воле населения, продолжают молча и тайно завозить афганцев, делая вид, что массовое вторжение мусульман в Германию закончилось. Она продолжается и продолжается - и на данном этапе вполне можно говорить о политически бессмысленном разрушении западноевропейских стран."