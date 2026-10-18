Привычное розовое вино может вскоре изменить свой облик. Оказывается, молодое поколение оценивает качество напитка совсем не так, как его родители. И дело вовсе не во вкусе или цене — решающим фактором неожиданно оказался цвет.

Теперь производителям, возможно, придется пересмотреть многолетние традиции виноделия.

К такому выводу пришли исследователи, результаты работы которых опубликованы в научном журнале Food Quality and Preference.

Долгое время классическое розовое вино ассоциировалось с нежными, почти прозрачными оттенками — от бледно-розового до светло-лососевого. Именно такая цветовая гамма считалась признаком легкости, свежести и элегантности напитка.

Однако предпочтения нового поколения покупателей, похоже, начинают меняться.

Чем темнее, тем лучше?

В исследовании приняли участие 448 человек в возрасте от 21 до 44 лет. Им предложили оценить пять образцов розового вина, различавшихся насыщенностью цвета.

Участников попросили определить, насколько привлекательным кажется каждый образец, готовы ли они его приобрести и какую максимальную сумму согласились бы заплатить за бутылку.

Результаты показали любопытную закономерность: чем насыщеннее и темнее был розовый оттенок, тем выше участники оценивали предполагаемое качество вина и тем больше денег были готовы за него отдать.

Особенно отчетливо такая тенденция проявилась среди представителей поколения Z — так называемых зумеров, родившихся примерно с конца 1990-х годов.

Для них насыщенный цвет оказался своеобразным знаком качества, хотя реальный вкус напитка в ходе эксперимента не оценивался.

Почему молодежь выбирает темные оттенки?

По словам одного из авторов исследования, Рено Лунардо из французской бизнес-школы Kedge, молодые потребители склонны связывать более глубокий цвет вина с насыщенным фруктовым вкусом.

Иными словами, еще до того, как открыть бутылку, покупатель мысленно представляет, каким будет напиток.

Темно-розовое вино кажется более выразительным, ароматным и богатым по вкусу. Светлые оттенки, напротив, могут восприниматься как признак менее насыщенного напитка.

Исследователи также обнаружили, что фруктовые ассоциации иногда вызывают у покупателей представление о большей пользе продукта для здоровья.

Однако ученые подчеркивают: насыщенный цвет сам по себе не делает вино ни качественнее, ни полезнее. Речь идет исключительно о психологическом восприятии.

Миллениалы и представители старших поколений, как показало исследование, в меньшей степени ориентируются на интенсивность цвета при оценке напитка.

Виноделам придется менять традиции?

Полученные результаты могут стать важным сигналом для производителей розового вина.

На протяжении многих лет винодельни, особенно специализирующиеся на легких розовых винах, стремились добиться максимально нежного оттенка. Теперь же выясняется, что именно эта особенность может снижать привлекательность продукции для части молодых покупателей.

Если тенденция сохранится, производителям придется внимательнее относиться к внешнему виду напитков и, возможно, расширять ассортимент за счет вин с более насыщенным розовым цветом.

Впрочем, исследователи предостерегают от поспешных выводов.

Эксперимент не означает, что все зумеры отвергают светлое розовое вино или что более темный оттенок автоматически гарантирует коммерческий успех.

Кроме того, участники оценивали напитки визуально, без дегустации. Поэтому исследование отражает прежде всего ожидания покупателей, а не их реальные вкусовые предпочтения.

Тем не менее вывод очевиден: в современном винном мире покупатель нередко начинает выбирать напиток глазами. И то, что еще вчера считалось эталоном элегантности, сегодня может проигрывать более ярким и насыщенным оттенкам.