В субботу, 17 октября 2026 года, во французском городе Лиможе в результате массовых беспорядков был совершен умышленный поджог исторического здания городской мэрии (ратуши). По заявлению местных властей, уникальный памятник архитектуры XIX века «в значительной степени утерян».

Около 17:00–18:00 по местному времени группа радикально настроенных участников протеста («касадеров») разбила окна, ворвалась внутрь ратуши и подожгла помещения на первом этаже. Перед этим перед зданием была сожжена машина муниципальной полиции.

Огонь стремительно распространился по деревянным перекрытиям с первого этажа до самой крыши. Пожарные часами боролись с огнем, однако кровля полностью обрушилась внутрь здания. Около 21:00 рухнула знаменитая колокольная башня (кампанила) ратуши, проломив центральную часть строения. Две трети фасада здания были уничтожены.

Информация о погибших или пострадавших непосредственно при пожаре на данный момент не поступала.

Мэр Гийом Герен выступил с комментарием по поводу пожара в ратуше: «Словами невозможно выразить всю мерзость произошедшего. Это хаотичная ситуация для страны. Они разрушили здание, которое любят жители города, но они не разрушили государственные службы. Горит памятник, но не Республика. Последует уголовное преследование. Послание преступникам: „Вы будете арестованы“».

Поджог произошел на фоне вспыхнувших по всей Франции жестких протестов студентов и профсоюзов против роста стоимости жизни и проблем в сфере образования. В Лиможе акции переросли в погромы, мародерство и столкновения с полицией. По стране уже задержаны сотни человек.

Историческая справка

Здание мэрии Лиможа в эклектичном неоренессансном стиле с элементами эпохи Людовика XIII было открыто в 1883 году (строительство велось с 1876 по 1883 год по проекту архитектора Шарля-Альфреда Леклера), его архитектура вдохновлена парижской ратушей. Высота башни (кампанилы) составляла 43 метра. Фасад украшали каменные аллегории и мозаичные медальоны венецианской работы (Фаччина). В интерьере находились знаменитые фарфоровые гербы мануфактуры Хавиланд (Haviland) и парадная лестница из юрского камня. С 1975 года оно официально включено в список исторических памятников Франции. Находится на площади имени Жака Ширака (Place Jacques Chirac / ранее square Jacques Chirac) на южной границе центра Лиможа.