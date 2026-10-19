Президент Франции Эммануэль Макрон отказался принять отставку министра внутренних дел Лорана Нуньеса после масштабных беспорядков, охвативших Париж и другие города страны. В ходе протестов задержали не менее 2000 человек, более 600 полицейских и других государственных служащих получили ранения. Макрон потребовал разобраться в ошибках, которые привели к вспышке насилия.

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 19 октября, отклонил заявление об отставке министра внутренних дел Лорана Нуньеса, поданное после массовых беспорядков в стране. При этом глава государства подверг резкой критике ошибки в работе правоохранительных органов, которые, по его мнению, способствовали эскалации насилия, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Как сообщил Елисейский дворец, Нуньес подал заявление об отставке в воскресенье, однако президент решил сохранить его на посту.

«Учитывая необходимость обеспечить в настоящее время непрерывность руководства правоохранительными органами, президент отклонил его», — говорится в заявлении администрации французского президента.

Макрон потребовал разобраться в ошибках силовиков

Несмотря на отказ принять отставку, Макрон поручил министру внутренних дел принять меры для выяснения причин произошедшего.

В частности, президент потребовал обеспечить прозрачность в отношении ошибок в планировании и разведывательной деятельности, которые привели к насилию.

Кроме того, Нуньесу поручено внедрить новые методы работы сил безопасности, чтобы преодолеть возникший кризис и предотвратить повторение подобных событий.

Таким образом, министр сохранит свою должность, но должен будет организовать работу по устранению выявленных недостатков.

Протесты против дороговизны жизни переросли в погромы

Массовые беспорядки начались в субботу, 17 октября, когда в Париже и других городах Франции проходили демонстрации против высокой стоимости жизни и ухудшения качества образовательных услуг.

Часть акций переросла в столкновения с полицией. Группы участников беспорядков громили общественные здания, грабили магазины и вступали в противостояние с правоохранителями.

По имеющимся данным, в связи с беспорядками были задержаны не менее 2000 человек. Более 600 полицейских и других государственных служащих получили ранения.

На фоне масштабного насилия французские власти столкнулись с вопросами о готовности правоохранительных органов к массовым протестам и эффективности мер по обеспечению общественной безопасности.

Решение Макрона оставить Нуньеса во главе МВД означает, что именно действующему министру предстоит руководить устранением недостатков, на которые указал президент.