В канадской провинции Альберта в понедельник, 19 октября, проходит референдум, который может стать первым шагом к ее выходу из состава Канады. Голосование пока не имеет обязательной юридической силы, однако власти провинции обещают начать процедуру отделения, если большинство жителей поддержит независимость. При этом, согласно опросам, сторонников выхода из Канады пока значительно меньше половины населения.

В канадской провинции Альберта в понедельник проходит референдум, на котором жители решают, следует ли предпринимать дальнейшие шаги для проведения юридически обязательного голосования о выходе из состава Канады. Об этом сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Нынешний референдум носит консультативный характер и сам по себе не означает отделения провинции от страны. Однако его результаты могут определить дальнейшие действия властей Альберты.

Почему Альберта заговорила о независимости

Премьер-министр Альберты Даниэль Смит, представляющая правые политические силы, возглавляет коалицию, в которой заметную роль играют сторонники независимости.

Сепаратистские организации ранее собирали подписи для проведения референдума о выходе провинции из состава Канады. Однако суд приостановил организацию такого голосования по конституционным основаниям.

После этого Смит объявила о проведении собственного, юридически необязательного референдума, заявив, что жители Альберты заслуживают возможности высказать свое мнение о независимости.

Если большинство участников голосования поддержит отделение, премьер-министр провинции обещает инициировать юридически обязательную процедуру.

При этом опросы общественного мнения показывают, что независимость поддерживает лишь около четверти жителей Альберты, население которой составляет приблизительно пять миллионов человек.

Сепаратисты критикуют отношения Канады с США

Одной из тем кампании стали отношения Оттавы с Вашингтоном и европейскими странами.

На митинге сторонников независимости возле здания парламента Альберты в субботу один из участников заявил AFP, что премьер-министр Канады Марк Карни разрушил отношения страны с Соединенными Штатами и теперь стремится сблизить ее с Европой.

В сентябре Карни положительно отозвался об идее председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, согласно которой Канада могла бы получить статус ассоциированного члена Европейского союза.

Впрочем, подобного статуса в ЕС в настоящее время не существует.

Поддержку сторонникам отделения Альберты публично выразил и министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, независимая Альберта могла бы стать естественным партнером Соединенных Штатов.

Карни предупредил об опасности референдума

Канадский премьер-министр Марк Карни призвал серьезно отнестись к голосованию, несмотря на относительно невысокую поддержку сепаратистских идей.

Он предупредил, что противники отделения могут просто не прийти на участки, рассчитывая на то, что большинство населения и без того выступает за сохранение единства страны.

«Это опасный блеф. Это не покер (...) Это будущее нашей страны», — заявил Карни в интервью, опубликованном в субботу.

Таким образом, результат референдума может зависеть не только от числа сторонников независимости, но и от активности избирателей, выступающих за сохранение Альберты в составе Канады.

Идея независимости набирает силу и в Квебеке

Альберта — не единственная канадская провинция, где обсуждается возможность отделения. В октябре на выборах в региональный парламент Квебека победила сепаратистская Квебекская партия (Parti Québécois, PQ). Она обещает организовать новый референдум о независимости провинции после окончания президентского срока Дональда Трампа в США.

Таким образом, вопрос территориального единства Канады вновь оказался в центре политической дискуссии сразу в нескольких регионах страны.