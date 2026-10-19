В результате беспорядков во Франции ущерб нанесен более 2000 торговым точкам. От действий погромщиков пострадали и административные здания. Ущерб оценивают в сотни миллионов евро. Правительству приходится оправдываться за то, что оно не сумело предвидеть вспышку насилия.

Погромщики и мародеры, участвовавшие в беспорядках во Франции в минувшие выходные, выкладывают в TikTok и X ролики, где хвастаются украденным товаром. Они также рассказывают, как якобы расправлялись с полицейскими, разгоняющими толпу.

"Спасибо, Париж, спасибо, Панам", — говорит в одном из видео молодой мужчина, употребляя жаргонное название столицы. "Вы крутые ребята, мы тут всё разнесли".

У парня покрасневшие глаза, возможно, от слезоточивого газа. Он продолжает перечислять добычу. "Я прихватил немного обновки от Under Armour", — говорит он, имея в виду американский бренд спортивной одежды.

Затем он переключается на полицейских из подразделений CRS (силы особого назначения). "Вы так бежали, парни, мы вас просто стерли", — заявляет он и завершает ролик словами: "Поколение Z, респект".

"Мародерство помогает сэкономить"

В еще одном видео молодой человек объясняет интервьюеру, почему он принял в этом участие. Он говорит, что протестовал против цен на топливо, поскольку у его матери есть автомобиль. А из спортивного магазина он украл одежду и другие товары.

"В конечном счете, мародерство помогает сэкономить", — утверждает он.

На вопрос о том, что он думает о Франции, молодой человек отвечает: "Мне кажется, во Франции царит расизм, а ведь все мы должны быть равны". Он рассказывает, что ранее в тот же день его не пустили в ресторан, тогда как "француза" туда пропустили.

Интервьюер спрашивает, не укрепит ли мародерство стереотип о "выходце из Северной Африки, который ворует". Тот отвечает: "Если мы продолжим в том же духе, начнется хаос".

"В глаза владельцам магазинов стыдно смотреть"

Эта бравада резко контрастирует с настроениями в правительстве. В понедельник министр внутренних дел Лоран Нуньес признал, что полиция утратила контроль над ситуацией.

"В субботу в ряде крупных городов, после того как сотни магазинов были разграблены, было просто нестерпимо смотреть в глаза их владельцам и заявлять, что мы не потеряли контроль", — сказал он.

Нуньес признал, что при развертывании сил правопорядка "не удалось предусмотреть развитие событий". По его словам, в субботу по всей стране было задействовано около 60 тысяч полицейских и жандармов. Этого оказалось недостаточно, чтобы справиться с многочисленными группами погромщиков и мародеров, действовавших на полях протестных акций.

"Учитывая нанесенный ущерб, было бы правильно подать в отставку", — отметил он. Однако президент Эммануэль Макрон ее не принял.

Ущерб на "сотни миллионов"

В субботу по всей Франции на акции против роста стоимости жизни, по данным властей, вышли около полумиллиона человек. Протесты переросли в одни из самых жестоких актов насилия в стране за последние годы: здания мэрий и магазины были разграблены и подожжены.

В Париже толпы мужчин в масках и черных толстовках срывали металлические жалюзи и проникали в магазины. Как сообщают журналисты AFP, они сметали с полок сигареты, солнцезащитные очки, одежду, ювелирные изделия и продукты питания. Мародеры покидали супермаркеты с пакетами, набитыми пирожными, фруктовым соком и алкоголем.

Из небольшой ювелирной лавки исчезли антикварные часы, с витрин пропали целые стеллажи с солнцезащитными очками. В некоторых магазинах мародёры сбрасывали кассовые аппараты на пол, чтобы обнаружить, что внутри пусто.

В некоторых торговых точках мародеры сбрасывали кассовые аппараты на пол, но обнаруживали, что те пусты.

По словам премьер-министра Франции Себастьена Лекорню, пострадало не менее 3000 торговых точек. Ален Ди Крешензо, президент Торговой палаты, оценил ущерб в "сотни миллионов евро".

Полицией арестовано более 2500 человек. Порядка 1000 сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Пострадали и протестующие; в частности, одному из участников демонстрации полицейская светошумовая граната оторвала кисть руки.

Министр юстиции Жеральд Дарманен сообщил, что за выходные под стражу были взяты более 2330 человек, 70% из которых — взрослые.