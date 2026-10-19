НАТО начинает переговоры о том, какие силы и вооружения потребуются союзникам для защиты от возможного нападения России и как это будет финансироваться. Об этом пишет Politico. В ходе переговоров определят целевые показатели по оборонному потенциалу на 2029 год: европейские чиновники предупреждают, что к тому времени Россия может быть готова напасть на одну из стран альянса.

Издание поговорило с 15 действующими и бывшими чиновниками и дипломатами НАТО и выделило пять ключевых вопросов, которые предстоит решить.

Первый и главный - определение "уровня амбиций": какой объем войск и военных возможностей союзники готовы предоставить. Нужно также решить, как обеспечить поставку обычных вооружений и сил, например сухопутных подразделений или авиации, странам с ядерным оружием, таким как Великобритания и США.

Второй вопрос - как восполнить американский "пробел". Есть опасения, что США могут отозвать критически важные для Европы активы, например тяжелые транспортные самолеты, а стремление Вашингтона сократить военное присутствие в Европе заставит союзников искать способы компенсировать потери. "Еще недавно логика НАТО была такой: вы подсчитываете, что необходимо альянсу, а если чего-то не хватает - США просто закрывают эти пробелы. Теперь все иначе", - отметил чиновник НАТО Камиль Гранд. Один из путей - перейти от требований иметь конкретные виды вооружений к постановке оперативных задач, например уничтожению российских командных пунктов. Это дало бы гибкость европейцам, у которых нет доступа к американским системам вроде "Томагавков".

Третий вопрос - региональные разногласия. После вторжения России в Украину в 2022 году внимание альянса сместилось на восток, а в последний год и на север, к Гренландии. Но некоторые союзники хотят уделять больше внимания южному и юго-восточному флангам. Среди проблем - российские наемники в Ливии, риск использования миграции как оружия, рост активности подводных лодок и атаки беспилотников на суда в Черном море.

Четвертый - что важнее: больше беспилотников или больше танков. Доминирование дронов на фронте в Украине, вероятно, вызовет дискуссию о балансе между беспилотным потенциалом и наращиванием традиционной техники - танков и артиллерии. По словам Гранда, дискуссию подогревают проблемы с набором личного состава, с которыми сталкиваются европейские страны: старение населения и нехватка кадров подталкивают всех к более широкому использованию беспилотных систем. Странам к тому же нужно успевать за российскими разработками, не подрывая национальные оборонные бюджеты. Адмирал французского флота Пьер Вандье предложил модель, похожую на подписку: регулярное обновление оборудования, чтобы вооружения не устаревали.

Пятый вопрос - уроки Украины. Большинство союзников признает, что Украина вносит вклад в их безопасность благодаря многочисленной, закаленной в боях армии и быстрому технологическому развитию в сфере воздушных, морских и наземных дронов, ПВО, ракет и системы управления полем боя "Дельта". Некоторые страны призывают к более тесному военно-промышленному сотрудничеству. Другие осторожны: война в Украине сильно отличается от доктрины НАТО, которая делает ставку на быстрые маневренные действия, господство в воздухе и высокоточные удары на большой дистанции.

Ранее сообщалось, что европейские страны опасаются краха трансатлантических отношений после перехода Дональда Трампа на сторону России. При этом Европа не может компенсировать Украине потерю американской военной и разведывательной помощи: ей не заменить системы раннего предупреждения о пусках баллистических ракет, комплексы Patriot и сеть спутников Starlink.