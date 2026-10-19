Президент США Дональд Трамп вновь обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в нежелании завершить войну с Россией. По мнению Трампа, удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам мешают его усилиям по достижению мирного соглашения и влияют на мировые цены на топливо. Зеленский, в свою очередь, заявил, что действия Вашингтона выглядят как попытка вынудить Украину капитулировать.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 18 октября, опубликовал в социальной сети Truth Social развернутое заявление об отношениях с Россией и Украиной, в котором подверг резкой критике президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на BBC.

Трамп заявил, что его главная задача — добиться мирного соглашения между Москвой и Киевом, не предпринимая действий, которые могли бы заставить Россию отказаться от переговоров.

«Мое решение в отношении России очень простое. Я участвую в переговорах, чтобы добиться мира между Россией и Украиной, и не хочу делать ничего такого, что по глупости заставит Россию отказаться от участия в переговорах», — написал американский президент.

Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Россией

По утверждению главы Белого дома, в переговорах уже достигнут значительный прогресс, в том числе по вопросам обмена пленными.

Трамп также заявил, что Россия в настоящее время практически не оказывает помощи Ирану, и выразил заинтересованность в сохранении такой ситуации.

«Я хочу, чтобы так оставалось и впредь, и я этого добьюсь, если только мне не будут мешать глупые люди», — написал он.

При этом американский президент не уточнил, кого именно имеет в виду.

«Зеленскому на это наплевать»

Отдельную часть своего заявления Трамп посвятил украинским ударам по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. Он вновь высказал мнение, что эти атаки способствуют росту мировых цен на дизельное топливо, что, в свою очередь, отражается на стоимости топлива в США.

По словам Трампа, несмотря на украинские удары, Россия продолжает поставлять на мировые рынки миллионы тонн дизельного топлива.

«Зеленскому на это наплевать», — заявил президент США.

Эти обвинения прозвучали на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Киевом после отмены санкций в отношении российского дизельного топлива.

Трамп также поставил под сомнение готовность украинского президента к мирному урегулированию.

«Он не хочет заканчивать эту войну и, скорее всего, никогда этого не хотел», — написал американский лидер.

По его мнению, два года назад Украина могла заключить значительно более выгодное соглашение, чем сейчас.

Трамп утверждает, что за прошедшее время страна понесла огромные потери, лишилась значительной части территории, а многие украинские военнослужащие погибли или получили тяжелые ранения.

В своем сообщении он также заявил, что Украина утратила доступ к морям и океанам. Это утверждение не соответствует фактическому положению дел: Украина сохраняет черноморские порты и осуществляет морские перевозки.

Зеленский: США пытаются заставить Украину капитулировать

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Bloomberg заявил, что действия администрации Трампа выглядят как попытка принудить Киев к капитуляции. По словам Зеленского, украинская сторона предложила компромисс по вопросу ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Киев был готов отказаться от таких атак в обмен на поставки боеприпасов для американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Однако, как утверждает Зеленский, реакция Вашингтона показала, что американская сторона ожидает прекращения ударов без каких-либо встречных условий.

«Я считаю, что были предприняты шаги, чтобы убедить Украину капитулировать», — заявил украинский президент.

При этом он подчеркнул, что не хочет приписывать американским партнерам намерение добиться завершения войны за счет уступок Украины.

«Я не говорю, что у наших партнеров такая цель. Мне не хотелось бы думать, что наши американские партнеры считают, будто война может закончиться скорее за счет Украины. Но именно так это выглядит», — сказал Зеленский.

Таким образом, позиции Вашингтона и Киева по вопросу прекращения ударов по российской нефтяной инфраструктуре остаются противоположными. Трамп связывает их с рисками для переговоров и топливного рынка, тогда как Зеленский настаивает на необходимости встречных шагов со стороны США.