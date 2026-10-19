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Он прилетел из Шенгенской зоны - в Литве рассказали, почему не стали сбивать залетный дрон 0 336

В мире
Дата публикации: 19.10.2026
BNS
Изображение к статье: украинские военные с дроном

Взорвавшийся в воскресенье утром в Пасвальском районе беспилотник был украинского происхождения. Он проник в воздушное пространство Литвы со стороны Польши и был оснащен взрывчаткой, сообщил в понедельник премьер-министр Миндаугас Синкявичюс.

«Ситуация достаточно ясна. Мы сверили данные с присутствовавшими на заседании представителями: когда и откуда дрон проник в воздушное пространство Литвы. Нет никаких сомнений, что он влетел через Шенгенскую зону со стороны Польши», - сказал глава правительства журналистам.

По информации начальника Штаба обороны Вооруженных сил Литвы Гедрюса Прямяняцкаса, польские военные не видели беспилотник на своих радарах.

По данным военных, их радары впервые зафиксировали метку летящего объекта в 5:47 на территории Польши, в 30-40 км от границы с Литвой. Метка двигалась в сторону Литвы и в 6:02 пересекла государственную границу. После 6:00 жители Калварии начали звонить в Единый центр помощи, сообщая о звуке дрона. После сообщений жителей в 6:40 было принято решение поднять истребители НАТО.

«Сегодня очевидно, что FPV-дрон, по нашим данным, имеет украинское происхождение», - утверждает он.

По словам Синкявичюса, представители Украины подтвердили, что в воскресенье во время атаки потеряли связь с одним из своих дронов, поэтому весьма вероятно, что это был именно тот беспилотник, который упал в Литве.

«Нет сомнений, что он нес взрывчатку», - сказал он.

По словам премьера, с точки зрения реагирования и информирования населения этот случай отличался от других тем, что дрон прилетел не из Беларуси, а из Шенгенской зоны.

Он отметил, что когда беспилотник прилетает с дружественной стороны, действует несколько иной алгоритм оповещения, чем в тех случаях, когда он прилетает из Беларуси или Калининградской области России.

«Зная, что он летит из дружественной страны, со стороны Шенгена, мы не реагируем автоматически как на угрозу», - пояснил Синкявичюс.

По его словам, реакция была бы иной, если бы дрон двигался со стороны Беларуси.

Как сообщал BB.lv в воскресенье в литве взорвался укаинский дрон, летевший бомбить Санкт-Петербург.

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#Литва #Украина #безопасность #дроны #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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