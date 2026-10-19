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Премьер Израиля оценил вероятность войны с Турцией 0 365

В мире
Дата публикации: 19.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Биньямин Нетаниягу

В общении с прессой премьер-министр Биньямин Нетаниягу публично затронул вопрос о возможности военной конфронтации между Израилем и Турцией.

По его словам, израильская сторона уже приняла конкретные меры на местах для предотвращения расширения турецкого военного присутствия в Сирии.

Как сообщило издание C14 News, Анкара якобы планировала усилить свои позиции за счет перехода с севера Сирии на одну из местных авиабаз, однако эти планы были сорваны действиями Израиля.

Глава израильского правительства отметил, что надеется избежать прямого военного столкновения с Турцией и прикладывает для этого определенные усилия.

Вместе с тем он признал наличие разногласий с президентом США Дональдом Трампом касательно турецкого руководства.

По словам премьера, отношения Вашингтона и Анкары остаются предметом дискуссий между союзниками. Ранее Нетаниягу объявил о новой доктрине безопасности Израиля.

Упомянутый документ предполагает переход от классического сдерживания к активному предотвращению угроз, развитию инициативы и готовности к превентивным шагам.

Хотя само название Турции в тексте доктрины напрямую не фигурирует, предпринимаемые шаги в Сирии полностью укладываются в рамки новой стратегии по защите национальных интересов.

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#Израиль #Турция #Сирия #безопасность #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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