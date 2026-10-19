Владимир Путин предложил провести трехсторонний саммит с участием Дональда Трампа и Си Цзиньпина, чтобы обсудить прекращение войны в Украине. Об этом написало издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями. По их словам, встреча может состояться в ноябре в Китае, однако американская сторона пока не подтвердила готовность участвовать.

Инициативу Путин, как утверждают собеседники издания, озвучил во время телефонного разговора с Трампом 9 октября. Помимо войны в Украине, лидеры затронули вопрос возможных закупок российского дизельного топлива США и его реализации на мировом рынке. Москва предложила провести переговоры в рамках саммита АТЭС, запланированного на 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне, и передала инициативу Пекину по дипломатическим каналам. Китайская сторона, по данным источников, не возражает при условии согласия Трампа.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что возможность встречи обсуждается. При этом он отметил, что окончательного понимания относительно саммита и его повестки пока нет, хотя теоретически все три стороны допускают такой вариант. Один из высокопоставленных американских чиновников заявил, что Трамп пока не согласился, но может заинтересоваться предложением, поскольку стремится выполнить обещание завершить войну.

По оценке WSJ, инициатива связана с попыткой Путина воспользоваться улучшением отношений с Трампом. Встреча лидеров США, России и Китая без участия Владимира Зеленского стала бы беспрецедентной и могла бы вызвать серьезную обеспокоенность у европейских союзников Киева. Для Си Цзиньпина такая встреча - возможность укрепить международные позиции Китая и показать роль посредника между Вашингтоном и Москвой. Директор китайской программы Института Стимсона Юнь Сунь отметила, что Пекин стремится закрепить за собой положение одного из ключевых центров мировой политики. Однако, как отмечает издание, в этом есть и риски для самого Китая: Си пытается одновременно сохранять тесные отношения с Путиным и поддерживать экономические связи с Европой. Саму перспективу того, что три державы будут обсуждать будущее Украины без ее участия, могут воспринимать и как сигнал для других конфликтов, в частности вокруг Тайваня.

Инициатива прозвучала на фоне ухудшения отношений между Трампом и Зеленским. Американский президент вновь раскритиковал украинского лидера и призвал прекратить удары по российским НПЗ, а также допустил, что Украине может понадобиться новый президент. В воскресенье он выступил с критикой после украинской атаки на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге. В интервью Bloomberg News Зеленский заявил, что задержки с поставками Patriot и ограничения Starlink затрудняют защиту Украины и создают впечатление, что Вашингтон добивается от Киева уступок Москве. Он подчеркнул, что не хочет считать капитуляцию Украины целью американских партнеров, хотя происходящее вызывает у него серьезные опасения.

Дополнительную напряженность вызвало ослабление санкций. В пятницу Трамп приостановил действие части ограничений, которые должны были вступить в силу по двухпартийному законопроекту, подписанному им месяцем ранее. Как сообщал Reuters, исключения затронули ограничения, связанные с закупками российской нефти и газа, а также пошлины. В Белом доме объяснили решение национальными интересами США. Шаг раскритиковали законодатели, в том числе некоторые союзники Трампа.