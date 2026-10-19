Президент России Владимир Путин предложил организовать в ноябре трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщает The Wall Street Journal, Москва рассчитывает обсудить завершение войны против Украины на выгодных для себя условиях. Кремль подтвердил обсуждение возможного саммита, однако Вашингтон пока не дал согласия на участие.

Президент России Владимир Путин предложил провести трехсторонний саммит с участием президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, чтобы обсудить возможное прекращение войны в Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, передает агентство ЛЕТА со ссылкой на BBC.

По данным издания, российская сторона заинтересована в достижении соглашения на условиях, выгодных Москве.

Предложение прозвучало во время телефонного разговора

Как утверждает The Wall Street Journal со ссылкой на бывшего сотрудника российских спецслужб, Путин предложил организовать встречу во время телефонного разговора с Трампом 9 октября.

После этого разговора американский президент объявил об отмене санкций в отношении российского дизельного топлива и его поставок, в том числе в США.

При этом из приведенной информации не следует, что решение об отмене санкций было непосредственно связано с предложением о трехстороннем саммите.

Встречу предлагают провести в Китае

По данным газеты, Кремль предложил организовать переговоры в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), запланированного на 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.

Таким образом, предполагается, что лидеры России, США и Китая могли бы встретиться на полях международного мероприятия.

Основной темой переговоров, согласно источникам WSJ, должно стать прекращение войны против Украины. Однако конкретная повестка возможной встречи пока не согласована.

Кремль подтвердил обсуждение, но договоренности пока нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил The Wall Street Journal, что возможность проведения трехстороннего саммита обсуждается.

Вместе с тем он подчеркнул, что окончательных договоренностей нет.

«В настоящее время нет четкого понимания ни самой встречи, ни ее возможной повестки дня, хотя все три стороны признают гипотетическую возможность проведения такой встречи», — заявил Песков.

Таким образом, Москва подтверждает наличие контактов по этому вопросу, но не сообщает о согласованных дате, формате или содержании переговоров.

Трамп пока не согласился

Высокопоставленный представитель администрации США сообщил изданию, что Дональд Трамп пока не дал согласия на участие в трехстороннем саммите.

В то же время, по словам источника, американский президент в целом может быть открыт для такого предложения.

Официального подтверждения участия всех трех лидеров пока нет.

Неизвестно также, каким образом в случае проведения саммита будет представлена позиция Украины, поскольку предложенный формат предусматривает участие руководителей России, США и Китая.