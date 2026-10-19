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Разбитые витрины, грабежи и водометы: что происходит в Милане второй день подряд 9 1262

В мире
Дата публикации: 19.10.2026
BB.LV
ФОТО: Youtube

В Милане второй день подряд продолжаются массовые беспорядки, сопровождающиеся разгромом магазинов и столкновениями с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ и водомет, задержаны не менее 160 человек, большинство из которых — несовершеннолетние. На фоне происходящего премьер-министр Италии Джорджа Мелони созвала экстренное совещание представителей служб безопасности.

В итальянском Милане в воскресенье, 18 октября, второй день подряд происходили беспорядки, в ходе которых группы молодых людей в масках разбивали витрины и грабили магазины. Об этом сообщает агентство ANSA, передает ЛЕТА со ссылкой на DPA.

Наиболее серьезные инциденты произошли в центре города, в районе знаменитой Соборной площади (Piazza del Duomo). Участники беспорядков, одетые преимущественно в черное, громили торговые точки и повреждали витрины.

Для разгона участников беспорядков полиция применила слезоточивый газ и водомет.

Среди задержанных большинство — подростки

По данным итальянских СМИ, в ходе беспорядков задержаны не менее 160 человек. Особое внимание привлек возраст задержанных: около 80% из них — несовершеннолетние.

Таким образом, значительную часть участников беспорядков, оказавшихся в руках полиции, составляют подростки.

Беспорядки начались после протестов против дороговизны жизни

В субботу, 17 октября, в Милане и других итальянских городах проходили демонстрации против высокой стоимости жизни. Акции сопровождались серьезными столкновениями, а в Милане беспорядки продолжились и на следующий день.

Итальянские СМИ сравнивают происходящее с недавними массовыми беспорядками во Франции. При этом сообщения о разгромах и грабежах не означают, что все участники демонстраций были причастны к насилию.

Мелони созвала совещание силовиков

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назначила на понедельник, 19 октября, совещание с представителями служб безопасности.

На встрече планируется обсудить меры противодействия группам, которые используют законные демонстрации для совершения насильственных действий и провоцирования беспорядков.

Власти намерены рассмотреть ситуацию после двух дней столкновений и погромов в Милане.

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#полиция #Италия #протесты #беспорядки #насилие
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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