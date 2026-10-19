Латвия и Литва намерены продолжать политическое давление на Беларусь, добиваясь прекращения использования нелегальной миграции в качестве инструмента воздействия на соседние государства. Кроме того, страны выступают за ужесточение санкций против России и увеличение европейского финансирования безопасности восточных границ ЕС.

Как сообщает Министерство иностранных дел Латвии, в понедельник, 19 октября, в литовском Бурбишкесе состоялась рабочая встреча представителей внешнеполитических ведомств двух стран. Латвийскую делегацию возглавил государственный секретарь МИД Андрейс Вилюмсонс.

Главными темами переговоров стали безопасность Балтийского региона, поддержка Украины, сдерживание России и дальнейшие меры в отношении Беларуси.

Представители двух министерств сошлись во мнении, что давление на Минск необходимо сохранять до тех пор, пока белорусские власти не прекратят использовать нелегальную миграцию как инструмент политического давления.

Одновременно дипломаты подчеркнули необходимость усиления санкций, направленных на сдерживание России.

Деньги на границу и Rail Baltica

Значительную часть встречи посвятили будущему бюджету Европейского союза на 2028–2034 годы.

Латвия и Литва договорились совместно добиваться достаточно масштабного европейского бюджета, предусматривающего необходимое финансирование безопасности и обороны.

В числе приоритетов — укрепление восточной границы ЕС и реализация железнодорожного проекта Rail Baltica. Дипломаты особо отметили значение этой магистрали для военной мобильности, то есть возможности оперативной переброски войск и военной техники.

При этом обе страны намерены отстаивать сохранение достаточного финансирования политики сплочения ЕС и сельского хозяйства.

Обсуждались также приоритеты предстоящего председательства Литвы в Совете ЕС в первой половине 2027 года и подготовка к председательству Латвии во второй половине 2028 года.

НАТО должно сохранять присутствие в регионе

Ещё одной важной темой стала трансатлантическая безопасность.

Представители Латвии и Литвы подчеркнули, что тесное сотрудничество Европы и Северной Америки остаётся незаменимым условием безопасности евроатлантического пространства.

Особое внимание стороны уделили необходимости сохранять присутствие союзников по НАТО в Балтийском регионе, а также расширять сотрудничество Европейского союза с Канадой.

Украина должна оставаться в международной повестке

Дипломаты обсудили и работу международных организаций, в том числе с учётом участия Латвии в Совете Безопасности ООН.

Стороны подчеркнули необходимость продолжать поднимать вопрос Украины на заседаниях Совбеза ООН.

Кроме того, Латвия и Литва договорились поддерживать тесную координацию между странами Балтии и государствами формата NB8, объединяющего восемь стран Северной Европы и Балтии.

Таким образом, Рига и Вильнюс подтвердили намерение действовать согласованно сразу по нескольким направлениям — от давления на Беларусь и санкционной политики до укрепления восточных границ Евросоюза и обеспечения финансирования стратегических инфраструктурных проектов.