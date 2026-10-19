В США растёт число случаев заражения редким грибком Cladophialophora bantiana, который способен поражать головной мозг и вызывать смертельно опасные абсцессы.

По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), за два года количество выявленных инфекций увеличилось примерно в четыре раза. Учёные пока не знают, почему это происходит, сообщает New York Post.

Грибок Cladophialophora bantiana относится к группе тёмнопигментированных плесневых грибов. Он встречается в почве и разлагающихся органических остатках в разных частях мира.

Особенность этого микроорганизма — способность проникать в центральную нервную систему. Инфекция может вызывать тяжёлые поражения головного мозга, а смертность, согласно ранее опубликованным исследованиям, достигает 60–70%.

Число случаев резко увеличилось

Как пишет New York Post, специалисты CDC проанализировали результаты лабораторных исследований за период с января 2009 года по июль 2026 года.

За это время исследователи выявили 48 подтверждённых и один вероятный случай заражения.

С 2009 по 2023 год лаборатория регистрировала от одного до пяти случаев ежегодно. Однако в 2024 году их число увеличилось до восьми, а в 2025-м — до 14.

Ещё более заметный рост обнаружился при сравнении количества положительных результатов с общим числом исследованных образцов тканей центральной нервной системы.

В 2017–2023 годах на каждую тысячу таких образцов приходилось в среднем 8,4 случая обнаружения грибка. К 2025 году показатель вырос до 26 — увеличение составило 210%.

При этом исследователи предупреждают: реальное число заболевших может быть выше, поскольку общенациональной системы наблюдения за этой редкой инфекцией в США пока не существует.

Грибок обнаружен в 21 штате

Случаи заражения зарегистрированы в 21 американском штате и округе Колумбия.

Больше всего заболевших выявили в Калифорнии — шесть человек. Во Флориде и Техасе зарегистрировали по пять случаев, в Пенсильвании — четыре.

В 88% случаев грибок обнаруживали в образцах тканей центральной нервной системы. Остальные 12% приходились на образцы из лёгких.

Что означает «разжижение мозга»?

Американская пресса использует для описания инфекции пугающее выражение brain-liquifying fungus — «грибок, разжижающий мозг».

Как объясняет New York Post, микроорганизм способен вызывать образование абсцессов — очагов инфекции, содержащих гной и разрушенные ткани.

Такие поражения могут сопровождаться отёком головного мозга и серьёзными неврологическими нарушениями.

Среди возможных симптомов — головная боль, ухудшение зрения, нарушения памяти и другие расстройства работы нервной системы.

При этом выражение «разжижение мозга» не следует понимать буквально: речь идёт о разрушении тканей в очагах инфекции, а не о превращении всего головного мозга в жидкость.

Заболеть могут даже люди с хорошим иммунитетом

Одна из наиболее тревожных особенностей Cladophialophora bantiana заключается в том, что грибок способен поражать не только людей с ослабленной иммунной системой.

По словам ведущего автора исследования Джошуа Либермана, примерно половина заболевших не имела состояний, сопровождающихся выраженным иммунодефицитом.

Это отличает инфекцию от многих других опасных грибковых заболеваний, которые преимущественно встречаются у пациентов с серьёзно ослабленным иммунитетом.

Ещё одна проблема — сложность диагностики.

Грибковые абсцессы мозга иногда принимают за опухоли. Из-за этого правильный диагноз может быть установлен не сразу.

Даже своевременное лечение не всегда оказывается успешным.

New York Post приводит пример 44-летнего пациента, который, несмотря на хирургическую операцию и противогрибковую терапию, умер в течение трёх месяцев.

Как происходит заражение?

Учёные пока не установили точный механизм заражения человека.

Предполагается, что грибковые споры могут попадать в организм при вдыхании либо через повреждённые участки кожи — например, открытые раны и порезы.

После этого возбудитель в некоторых случаях способен распространяться по организму и достигать головного мозга.

При этом сведений о передаче инфекции непосредственно от человека к человеку нет.

Причина роста заболеваемости остаётся загадкой

Исследователи пока не могут объяснить, почему в последние годы Cladophialophora bantiana стали выявлять чаще.

Одна из рассматриваемых гипотез связана с изменением климата.

По словам Либермана, повышение температуры и изменение влажности могут создавать более благоприятные условия для некоторых видов грибов. Кроме того, микроорганизмы способны постепенно приспосабливаться к новым условиям окружающей среды.

Ранее Cladophialophora bantiana чаще связывали с тропическими регионами, однако теперь известно, что он встречается по всему миру.

Исследователи также обратили внимание на данные из Франции, где в 2022 году — одном из самых жарких за всю историю наблюдений — отмечался рост числа подобных инфекций.

Однако прямую связь между изменением климата и увеличением числа заболевших учёные пока не доказали.

Почему CDC обеспокоены?

Главная проблема заключается в том, что редкая инфекция остаётся недостаточно изученной.

Специалисты не знают точно, где и при каких обстоятельствах люди чаще всего заражаются, почему грибок способен поражать пациентов с нормальным иммунитетом и что именно вызывает увеличение числа случаев.

Кроме того, отсутствие централизованного учёта затрудняет оценку масштабов проблемы.

Учёные считают необходимым усилить наблюдение за этой инфекцией и продолжить исследования. При этом речь пока идёт о редком заболевании, а не о массовой вспышке.