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Угроза бомбы в пассажирском самолете: рейс в Вену сопровождал военный истребитель 1 205

В мире
Дата публикации: 19.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: карта полета самолета
ФОТО: пресс-фото

Пассажирский самолет авиакомпании Austrian Airlines, следовавший из Тель-Авива в Вену, вечером 18 октября совершил экстренную посадку в Софии после сообщения об угрозе взрыва. На борту находились 57 человек. По информации СМИ, перед посадкой лайнер сопровождал военный истребитель, а после приземления пассажиров эвакуировали.

Рейс авиакомпании Austrian Airlines из Тель-Авива в Вену в воскресенье вечером, 18 октября, был перенаправлен в столицу Болгарии Софию из-за угрозы безопасности самолета. Об этом сообщил представитель авиаперевозчика, передает агентство ЛЕТА со ссылкой на TVP.

На борту находились 57 человек. Самолет приземлился в аэропорту Софии в 21:42 по латвийскому времени, после чего началась проверка воздушного судна.

Экипаж сообщил об угрозе взрыва

По информации телеканала Sky News, ссылающегося на Министерство транспорта Болгарии, инцидент произошел во время полета вблизи границы с Румынией. Экипаж передал сигнал об угрозе взрыва бомбы на борту и принял решение совершить экстренную посадку в Софии.

Как сообщает телеканал, перед приземлением пассажирский самолет сопровождал истребитель военно-воздушных сил. После посадки пассажиров эвакуировали.

Данные сервиса отслеживания воздушных судов Flightradar24 подтверждают изменение маршрута самолета с регистрационным номером OE-LZE, который должен был выполнить рейс из Тель-Авива в Вену, но вместо этого направился в Софию.

Пассажиров отправят другим рейсом

В Austrian Airlines сообщили, что после приземления самолет направили на досмотр. По информации авиакомпании, после завершения проверки пассажирам должны забронировать билеты на другой рейс для продолжения путешествия.

На момент сообщения результаты досмотра не были известны. Информации об обнаружении взрывного устройства или других опасных предметов не поступало.

Также не сообщалось о пострадавших.

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#терроризм #авиация #безопасность
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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