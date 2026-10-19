Пассажирский самолёт Austrian Airlines, следовавший из Тель-Авива в Вену, был вынужден изменить маршрут из-за сообщения о заложенной на борту бомбе. Для сопровождения авиалайнера болгарские военные подняли в воздух истребитель МиГ-29.

Инцидент произошёл вечером в воскресенье, 18 октября. Самолёт Airbus A320 австрийской авиакомпании Austrian Airlines выполнял регулярный рейс OS82 из Израиля в Австрию. На борту находились 51 пассажир и шесть членов экипажа.

Когда воздушное судно приблизилось к границе Румынии, поступило сообщение о возможном взрывном устройстве. Экипаж принял решение прервать полёт в Вену и совершить незапланированную посадку в столице Болгарии Софии.

Как сообщило болгарское Министерство транспорта, после получения тревожного сигнала в воздух был поднят военный истребитель МиГ-29, который сопровождал пассажирский лайнер до аэропорта.

По данным сервисов отслеживания полётов, самолёт вошёл в воздушное пространство Румынии, однако затем развернулся на юг и направился в Болгарию. В этот момент экипаж передал аварийный код 7700, который используется для обозначения чрезвычайной ситуации на борту.

Самолёт благополучно приземлился в Софии в 21:42 по местному времени. После посадки пассажиров эвакуировали, а сотрудники служб безопасности приступили к тщательному обследованию воздушного судна.

Проверке подверглись не только самолёт и багаж, но также все пассажиры и члены экипажа. В Болгарии был создан специальный оперативный штаб для координации действий экстренных служб.

Бомбу не нашли

Утром 19 октября Austrian Airlines сообщила, что никаких опасных предметов на борту обнаружено не было. После завершения проверки пассажиры вновь заняли свои места, и самолёт продолжил полёт в Вену.

В австрийской столице лайнер благополучно приземлился в 03:12 по местному времени.

Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер подтвердил, что причиной экстренной посадки стала угроза, поступившая по телефону в аэропорт Вены. По сообщениям израильских СМИ, звонившим мог быть гражданин Австрии, который сам на борту не находился. Однако официально эта информация пока не подтверждена.

Правоохранительные органы продолжают расследование, выясняя, кто сообщил о предполагаемой бомбе и с какой целью была организована тревога.

Происшествие стало очередным случаем угроз безопасности авиарейсов, связанных с Израилем. Ранее, по сообщениям израильских СМИ, два самолёта американской авиакомпании Delta также столкнулись с угрозами взрыва, которые впоследствии оказались ложными.