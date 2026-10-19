Беспилотник, упавший в воскресенье в Пасвальском районе Литвы, предположительно был украинским и отклонился от курса во время масштабной атаки на Санкт-Петербург. По словам министра обороны Литвы Робертаса Каунаса, причиной могло стать применение Россией средств радиоэлектронной борьбы. В результате падения дрона поврежден гражданский автомобиль, пострадавших нет.

Беспилотник, обнаруженный в воскресенье, 18 октября, на территории Литвы, оказался связан с украинской атакой на Санкт-Петербург. Об этом в эфире телеканала LRT заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас, сообщает агентство ЛЕТА.

По словам министра, во время атаки на российский город средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), применяемые Россией, могли изменить маршруты части украинских беспилотников. В результате один из них оказался в воздушном пространстве Литвы.

«Поскольку был атакован Санкт-Петербург, мы об этом прекрасно знаем. Часть дронов из-за применения Россией средств радиоэлектронной борьбы сбилась с курса и залетела на нашу территорию. Этот конкретный дрон — следствие атаки на Санкт-Петербург», — заявил Каунас.

Предположительно, это украинский беспилотник FPV-1

По предварительной информации литовских властей, упавший аппарат является украинским беспилотником модели FPV-1.

Каунас также сообщил, что украинская сторона принесла извинения за произошедший инцидент.

При этом расследование еще продолжается. Литовские спецслужбы ведут поиски компьютерного оборудования беспилотника, которое может помочь установить обстоятельства его полета и падения.

В Литве объявляли воздушную тревогу

В воскресенье утром из-за появления беспилотника в воздушном пространстве Литвы власти объявили повышенные уровни воздушной тревоги сразу в нескольких регионах страны. В Шяуляйском и Панявежском уездах был введен красный уровень тревоги, а в Каунасском — желтый.

Примерно через час, около 8:00, тревогу отменили во всех трех уездах. Позднее фрагменты беспилотника обнаружили в деревне Юоджёняй Пасвальского района.

В результате взрыва аппарата его обломки повредили гражданский автомобиль. Люди не пострадали.

Атака на Санкт-Петербург: заявлено о 126 сбитых дронах

Как сообщалось ранее, в воскресенье Украина провела крупнейшую с 2022 года атаку беспилотников на Санкт-Петербург.

В результате удара загорелся нефтеперерабатывающий завод.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что российские силы противовоздушной обороны сбили 126 беспилотников.

Именно с этой атакой литовский министр обороны связывает появление украинского дрона на территории Литвы.

Министр не связывает падение дрона с попыткой поджога объекта SpaceX

Каунас также прокомментировал другой инцидент, произошедший в ночь на воскресенье в Вильнюсе.

Там была предпринята попытка поджога помещений компании, в которых ведет деятельность американская SpaceX.

По словам министра, оснований связывать этот случай с падением украинского беспилотника нет.

«Я бы не связывал эти два инцидента. Поскольку дрон украинский и атаке подвергся Санкт-Петербург — это одна операция, в то время как попытка уничтожить инфраструктуру Starlink, что мы наблюдаем и в других странах, таких как Польша и Румыния, — это отдельная история», — заявил Каунас.

Литва рассчитывает усилить противовоздушную оборону

Говоря о защите воздушного пространства страны, министр признал, что существующая система противовоздушной обороны нуждается в дальнейшем совершенствовании.

По его словам, нынешние проблемы отчасти связаны с решениями, которые не были приняты несколько лет назад.

Каунас ожидает, что меры, реализуемые сегодня, позволят в течение ближайших лет значительно улучшить как системы обнаружения воздушных угроз, так и средства их поражения.

Пока же наиболее эффективным способом реагирования на подобные инциденты министр считает использование истребителей и действующей миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии.