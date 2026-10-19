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В итальянской деревне каждая седьмая женщина доживает до 100 лет: а что в Латвии? 0 218

В мире
Дата публикации: 19.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: долгожители

Уникальную возможность раскрыть секреты исключительного долголетия получили ученые в горной деревне Болотана на итальянском острове Сардиния.

Лет до ста нам расти без старости

Полученные данные указывают на то, что поселение может претендовать на статус новой «голубой зоны» — региона, где люди живут необычайно долго. В число других таких зон входят, к примеру, японский остров Окинава и полуостров Никоя в Коста-Рике.

Внимание ученых привлекла необычайно высокая концентрация долгожителей в Болотане. Так, в 2024 году в деревне с населением около 2300 человек жили шесть человек в возрасте 100 лет и старше. На единицу населения долгожителей здесь примерно в 11 раз больше, чем в США.

Ранее выявленная на острове «голубая зона» славится необычайно высокой продолжительностью жизни мужчин, однако в Болотане на первый план вышла другая группа — женщины. По оценкам исследователей, до 100 лет здесь доживают 13,8% женщин, тогда как в остальной Италии показатель составляет около 3,5%.

Местные жительницы, достигшие 70 лет, могут рассчитывать почти на 21 год дальнейшей жизни. В мировом рейтинге показателей долголетия женщины из Болотаны уступают лишь жительницам Гонконга — как по ожидаемой продолжительности жизни после 70 лет, так и по вероятности дожить до 100.

Причины долголетия женщин Болотаны

Таким образом, в Болотане сложилась одна из самых долгоживущих женских популяций в мире. Ученые предположили, что свою роль в этом играют питание, физическая активность, социальные связи, поддержка семьи и генетика.

Деревня расположена в горах, поэтому местные жители много ходят пешком по пересеченной местности и передвигаются преимущественно без автомобилей. Большую часть продуктов здесь выращивают на месте, в частности производят оливковое масло, богатое полезными жирами.

Семьи часто живут рядом друг с другом, а социальная изоляция — редкое явление. По словам исследователей, в Болотане сложилось сплоченное сообщество, где люди заботятся друг о друге.

А что в Латвии?

ЦСУ Латвии статистики по 100-летним гражданам нет. Зато там подсчитали число местных жителей старше 85 лет. Таковых в этом году оказалось 56 278 человек. Или 3,1 процент от общего населения.

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#Латвия #питание #генетика #исследования #долголетие #здоровье #статистика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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